深圳封閉管理 產業供需再添隱憂

廣州深圳市開始實施社區封閉管理，所有車輛進出都需提前申報。產業及產業研究人士表示，在中國大陸陸續有城市實施封閉管理下，各相關產業供需受到影響，但目前情況混亂無法正確評估具體數據，只能說產業復工日期更晚，內地多數產業需求下降，如果一、兩周內能解除這些封閉管制，影響程度就可望下降。

武漢、溫州、廣州及深圳等多個城市實施封閉管制，大陸各產業下周一的開工狀況受到關注。彭博資訊報導，鴻海團已通知中國大陸深圳工廠員工暫時不要回廠，台泥、仁寶等企業也陸續宣布延後大陸的開工日期。

群益金鼎證券上海代表處首席代表林靜華表示，大陸有些城市的社區封閉管理不像武漢封城那麼嚴格，不能完全以封城稱之。但自武漢封城以來，大陸產業情況混亂，很難以數據具體評估受到影響程度，大體是開工日期會比原先預定還要延後，尤其是下游的產業最近都不會開工。

林靜華說，大陸內地除了醫療物資之外，其它產業的產品目前沒什麼需求；大多數各行業來自國外訂單則出不了貨，但如果像晶片之類產品，經過申請通過還是可以直接送到港口或機場。

產業人士表示，即使沒實施封城或社區封閉管理的城市，各產業還是面臨開工及庫存問題，即使企業宣布開工，員工能否正常回廠上班、工廠能否在防疫環境生產、產品能否送給下游廠商繼續加工等是變數，尤其是下游加工廠沒開工，產品要堆在上游生產工廠或堆放在下游客戶倉庫都是問題。

目前大陸各地採取開工管制也不一致，廣州市有條件鼓勵企業實施暫緩復工，深圳及黑龍江省企業復工要提前報備，江蘇無錫宣布暫緩企業復工，南京與江蘇杭州要依程序組織企業復工。