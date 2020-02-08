快訊

鑽石公主號乘客寫隔離日誌 曝：口罩不夠用

「1/31你在哪裡？」疫情來襲時的自我心理照顧

深圳封閉管理 產業供需再添隱憂

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

廣州深圳市開始實施社區封閉管理，所有車輛進出都需提前申報。產業及產業研究人士表示，在中國大陸陸續有城市實施封閉管理下，各相關產業供需受到影響，但目前情況混亂無法正確評估具體數據，只能說產業復工日期更晚，內地多數產業需求下降，如果一、兩周內能解除這些封閉管制，影響程度就可望下降。

武漢、溫州、廣州及深圳等多個城市實施封閉管制，大陸各產業下周一的開工狀況受到關注。彭博資訊報導，鴻海團已通知中國大陸深圳工廠員工暫時不要回廠，台泥、仁寶等企業也陸續宣布延後大陸的開工日期。

群益金鼎證券上海代表處首席代表林靜華表示，大陸有些城市的社區封閉管理不像武漢封城那麼嚴格，不能完全以封城稱之。但自武漢封城以來，大陸產業情況混亂，很難以數據具體評估受到影響程度，大體是開工日期會比原先預定還要延後，尤其是下游的產業最近都不會開工。

林靜華說，大陸內地除了醫療物資之外，其它產業的產品目前沒什麼需求；大多數各行業來自國外訂單則出不了貨，但如果像晶片之類產品，經過申請通過還是可以直接送到港口或機場。

產業人士表示，即使沒實施封城或社區封閉管理的城市，各產業還是面臨開工及庫存問題，即使企業宣布開工，員工能否正常回廠上班、工廠能否在防疫環境生產、產品能否送給下游廠商繼續加工等是變數，尤其是下游加工廠沒開工，產品要堆在上游生產工廠或堆放在下游客戶倉庫都是問題。

目前大陸各地採取開工管制也不一致，廣州市有條件鼓勵企業實施暫緩復工，深圳及黑龍江省企業復工要提前報備，江蘇無錫宣布暫緩企業復工，南京與江蘇杭州要依程序組織企業復工。

深圳
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

因應武漢肺炎停大三通客輪 部分1月底已無載客

日本男子疑染武漢肺炎逝世 之前因肺炎住武漢醫院

誤信「寵物會傳染武漢肺炎」飼主竟狠摔貓狗

消費者想退團 旅遊業要交通部盡速延長出團大陸禁令

相關新聞

裕隆攜鴻海 強攻電動車

裕隆與鴻海昨（7）日宣布結盟，將合資155.76億元成立公司，推動汽車整車研發設計、開放平台共用及生態系。此舉代表裕隆集團在整車開發與品牌經營獲得鴻海奧援，鴻海集團則可加速電動車發展。

裕隆轉型有成 嚴陳莉蓮展現開拓疆土氣勢

裕隆再拋震撼彈，宣布結盟電子一哥鴻海，讓一路以來看衰裕隆的人刮目相看。一位汽車界的人士形容：「過去一年看到的都是止血，這一步出現開拓疆土的氣氛。」

鴻海、裕隆強強聯手 攻車用創雙贏

鴻海集團攜手裕隆集團布局車用市場，鴻海更持股合資公司過半股權，是鴻海董事長劉揚偉宣布發展電動車、數位醫療、機器人三大產業策略方向後，策略布局重要一環。

商標註冊數 統一奪魁

經濟部智慧局昨（7）日發布2019年本國及外國企業商標申請排行榜。統一企業以432件奪下本國企業榜首。華為及LINE則分居國外企業之冠亞軍。

裕隆結盟鴻海！雙方合資155億元攻汽車市場

台灣主要汽車集團-裕隆集團與全球ICT產業製造龍頭鴻海科技集團7日發布重大訊息，宣布簽署合作協議，計畫聯盟推動汽車整車研...

別搶衛生紙、尿布 經濟部澄清：原料與口罩不同

網路LINE群組、臉書社團瘋傳「衛生紙、尿布等因原料不足即將缺貨」謠言，造成民眾到賣場瘋搶衛生紙、衛生棉、尿布等商品。經...

民眾觀望電動機車補助新制 Gogoro1月掛牌暴跌9成

電動機車龍頭Gogoro今年1月掛牌數暴跌超過92%。機車業者認為是民眾在「觀望」補助措施，所以暫不買車。如今1月有8個...

東鋼訂單看到今年上半

東和鋼鐵（2006）受惠電子廠辦需求增加，訂單能見度看到今年上半年。武漢肺炎疫情延燒，國際市場觀望情緒較濃，但東和鋼鐵表示，市場以台灣為主，且多是中長期訂單，營運不受直接衝擊，國內基礎建設仍有望繼續支撐鋼材需求。

失智照護／紫衣天使…照護產業溫暖力量

平時穿梭於失智長輩之間，從食、衣、住、行、育、樂，直至身體、心理層面照顧的工作人員（照顧服務員），坊間稱之為「紫衣天使」。

古書今贏／認識自我 創造價值

古人生活步調不像現代人那麼快，面對「存在」的議題時，比較能夠以哲學的角度進行省思，從中洞觀省悟一番道理。

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

熱門新聞

裕隆結盟鴻海！雙方合資155億元攻汽車市場

飯店爆退訂潮 萬豪老董乾脆放生員工去旅遊

因應武漢肺炎 彭博：鴻海致信深圳廠員工10日後暫不回廠

別搶衛生紙、尿布 經濟部澄清：原料與口罩不同

航空業裁員潮來了 香港航空預告放無薪假、解雇400人

鴻海自產口罩 確保後天復工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。