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麗明營造董座吳春山 攝影個展義賣強強滾

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「移動中的風景] -2020吳春山攝影義賣個展，將於2月8日起至2月29日止在忠誠街臻品藝術中心登場，義賣所得全數捐贈台灣身心障礙藝術發展協會。記者宋健生/攝影

「移動中的風景] -2020吳春山攝影義賣個展，將於2月8日起至2月29日止在忠誠街臻品藝術中心登場，義賣所得全數捐贈台灣身心障礙藝術發展協會，個展尚未展出，88件作品即已售出70件，義賣人氣強強滾。

一位是在營造業首屈一指，並有著大量豬藝品收藏所廣為人知的麗明營造董事長吳春山，一位是推動建築生態導入藝術與鄰里共好實踐者的龍寶建設董事長張麗莉，兩位分別來自建築業界享譽盛名的企業家，都有著對於藝術品收藏的執著與熱愛。

今年，吳春山將自張麗莉手中接下台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊理事長一職，在距離交接典禮前也是2020年開春之際，龍寶建設關係企業臻品藝術中心邀請吳春山，請他傾囊提供了多年細心走訪拍攝的人文風景攝影作品共88幅，在臻品藝術中心舉辦一場公益義賣攝影展。

吳春山總喜歡在日常繁忙的生活之餘，以隨手的方式記錄當下片刻美好，亦或是旅程中乍現的浮光掠影。

此次精選展出的88件攝影作品，更是他多年的累積與縮影，內容涵蓋風土人文的景色，以及走訪中南美洲、澳洲、日本等多國的景緻，鄰家的鷺鷥、休憩的鳥兒與駐足的遊客，都成了吳董鏡頭下的美麗風景，引領著觀者跟隨著作品中的視角仰望、俯首，重拾生命中片刻的美好記憶。

此次展覽定名為「移動中的風景」-2020吳春山攝影義賣個展，為期一個月，於臻品藝術中心盛大展出，展出的銷售所得將全數捐贈台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊，希望能讓更多身心障礙的藝術家們持續在創作的舞台盡情揮灑，也藉由此次的善舉，將這份美意分享與傳遞給大眾。

而開展前夕，吳春山的親朋好友們早早聞訊前來支持，截至目前為止，已有70件的銷售佳績，為此展義賣開出漂亮的紅盤，展期將至本月底，張麗莉也期盼各界踴躍共襄盛舉。

吳春山攝影個展尚未展出，88件作品即已售出70件，義賣人氣強強滾。記者宋健生/攝影
麗明營造董事長吳春山(左)與龍寶建設董事長張麗莉(右)，兩位分別來自建築業界享譽盛名的企業家，都有著對於藝術品收藏的執著與熱愛。記者宋健生/攝影
吳春山總喜歡在日常繁忙的生活之餘，以隨手的方式記錄當下片刻美好，亦或是旅程中乍現的浮光掠影。記者宋健生/攝影

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