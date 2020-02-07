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武漢肺炎疫情改變消費型態 高雄福華推外帶外送優惠

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
高雄福華飯店推推出各餐廳招牌料理的外帶、外送優惠。照片／業者提供

因應武漢肺炎疫情讓民眾消費型態轉變，飯店業彈性調整營業項目提供服務，增加業績營收。高雄福華飯店看準今年年菜外帶業績開紅盤，成長三成，欲延續這樣的買氣，目前推出各餐廳招牌料理的外帶優惠，更特別增加外送服務，讓民眾在這段時間，在家也能享用美味料理。

高雄福華指出，即日起，推出各餐廳招牌料理外帶及外送服務，還祭出優惠價吸客，最低可享73折優惠。Smile One精緻涮涮鍋的雙人套餐：九州風味白湯、前菜梅子番茄、有機季節鮮時蔬搭配美國雪花牛或上等梅花豬肉盤、手作火鍋拼盤五品等豐富內容，原價1500元，外帶優惠價1099元，外送優惠價1,299元。

江南春的道地江浙名菜砂鍋醃篤鮮、蟹粉豆腐煲、富貴鮮蝦球..等，或是珍珠坊精緻港式點心魚翅餃、塔香燒賣、潮式料理半煎煮龍虎石斑、松露烏魚子蛋白砂鍋飯..等，還有知名網美咖啡廳Hovii Café的松阪豬青醬燉飯或泰式椒麻雞飯，以上通通都能在這次外帶及外送優惠活動中點用。

除了有豐盛餐點外帶及外送服務之外，高雄福華更自2月10日起，於每日中午時段推出五星餐盒外賣活動，以中西式料理提供精緻餐盒，每個嚐鮮優惠價100元，每日於飯店一樓限量銷售，售完即止，提供超便利的方式讓民眾也都能享用到飯店美食。

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