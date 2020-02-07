大陸華為、小米機強攻台灣市場 註冊商標竄升

他是今年44歲、曾是籃球國手的張憲銘，如今是Nike活動合作方，曾舉辦NBA已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）、最有價值球員杜蘭特（Kevin Durant）來台活動。不僅如此，他手中握有前NBA球星林書豪、前美國職棒大聯盟球星王建民、郭泓志等近40名球星的台灣經紀約，堪稱市場之最。

2020-02-07 10:16