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大陸華為、小米機強攻台灣市場 註冊商標竄升

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

經濟部智慧局今（7）日發布2019年本國及外國企業商標申請排行榜。統一企業以432件奪下本國企業榜首。華為LINE則分居國外企業之冠亞軍。

智慧局表示，商標是屬地主義，企業若要在台灣做生意，就須在台申請商標。去（2019）年外國企業在台申請商標，華為以166件奪冠，官員分析，華為申請商標部分屬防禦性註冊，此外華為強攻雲端醫療服務，因品牌布局增加申請商標註冊；中國大陸小米機在台銷售，小米科技去年在台註冊商標數量87件，排名第五。

日本LINE去年在台註冊138件商標，包括LINE Bank，因此排名外商第二名。美商歐夫懷特註冊97件排名第三，官員說，歐夫懷特為潮牌服飾，包括衣服、鞋子，各領域產品都申請商標。

在國內企業方面，則以統一奪魁，官員說，統一先前舊商標字體改變，並配合新包裝，因此註冊商標數量多。台中市政府因舉辦花博，去年註冊商標360件，排名第二；棨泰健康科技以136件排名第三。

此外，金車及華航因商品銷售，去年註冊商標分別為92、84件，分居本國企業第四、五名。

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