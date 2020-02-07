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創業家1月年減24% 2月將推大型衛生紙活動

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

創業家兄弟（8477）今（7）日公告1月合併營收3.84億元，年減24.14%。 展望2月，創業家表示，將以「趨勢性商品專區」、「策略性品類造節」、「多元性點數應用」作為三大主軸策略，強化營運效率，並將視疫情狀況，持續推出針對抵禦新型冠狀病毒疫情的相關商品。

看好網購衛生紙的高買氣，創業家總經理廖家欣也說，2月中下旬將推出大型衛生紙活動，除了熱銷品促購，更期以透過每年固定推出的衛生紙活動「造節」，增加消費者黏著度，進而強化「買衛生紙就上生活市集」的品牌印象。

另外，創業家自2018年起，將「點數經濟」視為重點。廖家欣表示，生活市集擴大點數經濟應用的廣度，2月將新增購買特定品項「集集點」加碼回饋，搭配限定專區商品「集集點」全額折抵機制，期盼以多元性的應用增添消費者的回購率，為2月營收開出紅盤。

目前2019新型冠狀病毒疫情持續蔓延，創業家表示，農曆年過後生活市集立即成立防疫專區，善盡通路電商的責任與優勢，提供數十款乾洗手、濕紙巾、抗菌噴霧、隨身空氣清淨機等清潔消毒相關商品供消費者選購，而這段時間消費者減少外出活動，估計也將帶動「宅經濟」發酵，為接下來平台運營再添柴火。

創業家兄弟 衛生紙 武漢肺炎 2019新型冠狀病毒
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