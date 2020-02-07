補助政策調整 電動機車市場1月掛牌數暴跌九成

電動車市場1月市佔率重挫92.7%，民眾目前因為補助短縮以及遲遲未公告補助辦法，造成只有4.5%的民眾選購電車。

以電動車強勢品牌GOGORO 1月掛牌數僅1,487台為例，與上個月相較暴跌九成，多半歸因於民眾沒有補助下，購買意願相對減少許多。

根據最新資料顯示，目前共計八個縣市已經公告，不再補助購買電動車（新購條件）共計三個縣市「台北市、彰化、屏東」；而補助調降最多者為花蓮高達（-50%），其次桃園（-40%）、台南（-20%）。

以「汰舊換新」補助選購電動車，情況也不樂觀，其中彰化對電動車補助降幅高達85%，八個已經公告的縣市，只有屏東維持去年水準，其餘七個縣市紛紛大幅下修補助電動車的預算政策。

KYMCO執行長柯俊斌以歐洲機車市場為例，「義大利的補助辦法，導致市場扭曲及提前購買，對生產廠商、銷售通路、消費者都是不正常的狀況，無法正常營運，所以回歸「市場機制」，才是產業長期發展的良性途徑」。

據了解，中央、地方同步調逐年減少或取消電動車補助，反而增加對民眾購買七期環保油車的購車補助，鼓勵民眾選購省油、汙染減少九成的國家認證七期環保燃油車。

在適用二行程與四行程的汰舊換新購車補助下，東部花蓮最高補助，高達10,000元、西部縣市目前是桃園補助最高，達9,000元，其次是嘉義6,000元，加上政府統一補助ABS車款4,000元，大幅減輕民眾購車負擔。