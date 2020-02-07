台中藍天飯店寬攝影展 以單色詮釋台灣之美

以底片相機拍攝聞名的張志輝老師，與1969藍天飯店攜手舉辦〈寬〉攝影特展，今（7）日起至5月底登場。張志輝擅長「黑白灰」風景創作，堅持暗房底片沖洗的技術傳承，時常揹著哈蘇底片相機，走遍台灣山區湖泊取景，拍下台灣之美。

張志輝平時的創作以黑白攝影為主，多集中於台灣的山水美景，對作品的細緻度與內在的精神要求極高，期許自己超越自然生態攝影的範疇，使照片呈現出人文的深度。

例如：水面的反白要多白、石頭的紋理可以多深（暗），讓景多了心靈層次的想像，而不是只在追求豐富的影調與極細緻的像素。

「黑白也是色彩的一部分，只是它運用了較少的顏色，而讓畫面單純化。」張志輝於此次展覽，特地高規格製作一幅兩米寬的日月潭作品，讓觀賞者以黑白的角度，來體會台灣之美。

此次展出，特別規劃一幅具有歷史意義的作品：14年前中華職棒明星球員-張泰山千安紀錄的畫面！

2006年03月18日，中華職棒17年開幕戰於台中球場，張泰山出戰誠泰COBRAS，面對投手林恩宇擊出內野安打完成千安，成為史上首位「百轟、百盜、千安」的選手。

張志輝當時在球場記者席拍攝，張泰山打擊出去的瞬間，周圍歡聲雷動，他知道記錄下了一個歷史性的畫面，日後對這捲底片的保管格外盡心與珍惜。