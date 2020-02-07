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民眾觀望電動機車補助新制 Gogoro1月掛牌暴跌9成
電動機車龍頭Gogoro今年1月掛牌數暴跌超過92%。機車業者認為是民眾在「觀望」補助措施，所以暫不買車。如今1月有8個縣市公布補助，其中7個縣市在新購部分下修補助，台北市、彰化、屏東甚至補助金額歸零，僅剩汰舊換新有補助。
機車業者統計，8個縣市已經公告2020電動機車補助方式，只有屏東維持去年水準，花蓮減少達五成，桃園減少了四成、台南則減兩成。有3個縣市不再補助購買電動車新購，包括台北市、彰化、屏東。
汰舊換新部分，彰化少了85%補助，剩1500元，台北市降四成為3000元，花蓮縣也減了超過五成補助。
電動機車補助打折，也讓電動機車掛牌數銳減，Gogoro一月掛牌數僅1487台，比上個月暴跌九成。Gogoro表示，很多民眾1月份購車，但選擇不馬上領牌，要等到該縣市補助公告時，再走領牌程序，因此掛牌數字下滑。
光陽執行長柯俊斌則認為，回歸到沒補助的市場機制才是產業長期發展的良性途徑，消費者也可以選擇有增加補助金額的七期環保燃油車。
中央、地方同步調逐年減少或取消電動車補助，但增加對民眾購買七期環保油車的購車補助，適用二行程與四行程的汰舊換新購車補助，花蓮補助高達1萬元、西部縣市目前是桃園補助最高，達9000元，其次是嘉義6000元。
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