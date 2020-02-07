快訊

直播／武漢肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心1600記者會

廣州實施封閉式管理 要求滯留疫區者不得返城

最潮消費大勢來臨 通路大戰拚雲端咖啡寄杯、分批取貨

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
超商業者觀察發現，「分批取貨」主要使用年齡層以35~44歲居多，其中女性佔約六成。圖／萊爾富提供

商研院觀察發現，從近年來熱夯的超商咖啡寄杯，所延伸發展出來的超市「分批取貨」，這些所謂預付型的消費模式，將是未來的消費大勢。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍進一步分析，預付和預售的消費模式，消費者可趁折扣檔期大量購入後再慢慢兌換、取貨，通路業者也可依此作為進貨量的參考依據，創造雙贏。

全聯福利中心去年11月首創國內超市先例，不僅推出PX GO！全聯線上購，還提供「分批取貨」功能，二個月下來以熱美式、熱拿鐵、輕食沙拉胸（雞胸肉）、鮮乳、茶葉蛋是最受消費者青睞選擇「分批取貨」的前五名品項。其中，熱美式賣出25萬杯、熱拿鐵14萬杯、輕食沙拉胸則超過6.7萬袋、光泉鮮乳也逾4.1萬瓶、阿薩姆茶葉蛋也有超過3.1萬袋（190,500顆）的買氣。

全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，預計今年中還將優化PX GO！全聯線上購「分批取貨」的 App功能，屆時將讓消費者到店取貨前，就可清楚知道各店點的產品庫存量，並可事先預約取貨的時間和門店，讓店家把商品預留下來，以免消費者白跑一趟。

全家便利商店的預售商品，同樣以咖啡品類最為熱銷，且已佔全家咖啡品項銷量的三成五，即全家平均每銷售100杯咖啡，約有35杯是從商品預售所賣出，其中又以美式、拿鐵兩種類別最為熱銷。

萊爾富則觀察發現 「分批取貨」主要使用年齡層以35~44歲居多，其中女性佔約六成。且現在不只咖啡整買零取的寄杯概念熱夯，去年嘗試的好牛肉雲端超商App預約兌換也很受歡迎，甚至還創下雲端超商預約兌換區全品項高達近四成的業績佔比。

此外，根據萊爾富內部資料顯示，可分批兌換，亦可分享的雲端超商App中最具人氣的前五名品項，分別為美式咖啡、衛生紙、茶葉蛋、鮮奶/豆漿與發酵乳類，以及甜點類，這些以民生物資品為主的商品是民眾最常購買的項目。

萊爾富並指出，雲端超商發展至今已從原本的300項商品，增加至近千種品項數，2019年的萊爾富雲端超商App銷售組數，不僅是往年的三倍以上，創造的銷售金額更直逼2億元大關。

此外，李世珍還觀察到，因網紅現象的崛起，由於網紅需要很多行頭，也明顯帶動預約服飾、袋包、飾品的快租經濟也正在發燒，而這同樣是採「預付型」的消費模式概念，享受商品的租賃體驗。

商研院觀察發現，從近年來熱夯的咖啡寄杯，所延伸發展出來的「分批取貨」，這些所謂預付型的消費模式，將是未來的消費大勢。 圖／全聯提供

咖啡 超商 雲端
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

練字彙兼做公益 忠欣英語情境遊戲改版上線

Nespresso 推新義式致敬經典系列

全聯草莓季主打小清新甜點 這款限量新品草莓控必吃

寒流發威 阿里山咖啡樹葉變冰棒

相關新聞

五星Buffet一桌就算包場！武漢肺炎恐讓台灣飯店業雪崩

本報記者實測，走進衡陽路的老字號餐廳，中午12點多卻呈現關燈狀態，一進門還以為走錯店，問了店員才回說：「今天全場就只有兩桌客人消費，為了節省成本只好關燈」...

他讓Kobe愛上台灣！失意球星翻身台灣運動行銷王

他是今年44歲、曾是籃球國手的張憲銘，如今是Nike活動合作方，曾舉辦NBA已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）、最有價值球員杜蘭特（Kevin Durant）來台活動。不僅如此，他手中握有前NBA球星林書豪、前美國職棒大聯盟球星王建民、郭泓志等近40名球星的台灣經紀約，堪稱市場之最。

台中30年釣魚老手 誘餌法打造全球第三大

68歲的張良任站在溪裡拉直釣竿，迎風拋出釣線，接著轉動捲線器讓餌停在溪流中，溪水淙淙流過雙腿，他靜靜等。

民眾觀望電動機車補助新制 Gogoro1月掛牌暴跌9成

電動機車龍頭Gogoro今年1月掛牌數暴跌超過92%。機車業者認為是民眾在「觀望」補助措施，所以暫不買車。如今1月有8個...

東鋼訂單看到今年上半

東和鋼鐵（2006）受惠電子廠辦需求增加，訂單能見度看到今年上半年。武漢肺炎疫情延燒，國際市場觀望情緒較濃，但東和鋼鐵表示，市場以台灣為主，且多是中長期訂單，營運不受直接衝擊，國內基礎建設仍有望繼續支撐鋼材需求。

中國船員隨貨輪進港維修 台船：高規格防疫

經中國寧波的香港籍東方盧森堡貨櫃輪昨天進台船維修，船上載有20名中國籍船員，傳出有台船員工不敢登船作業。台船今天指出，全...

一罩難求 開工大考驗

大陸各地即將於2月10日開工，但口罩「一罩難求」，恐成為影響各行各業能否在下周一如期恢復正常營運的一大挑戰。

鄭州設限 企業分三批復工

大陸企業因武漢肺炎無預警被迫停工長達17天後，將於下周一起陸續開工，各地政府無不嚴陣以待。上海鼓勵企業盡可能採取彈性工時、居家辦公等措施，廣東則提出將以「一企一策」協助企業員工特別是專業技術人員返回工作崗位。河南鄭州則要求工業企業分三批復工，10日只有以本地員工為主、本地產業鏈完整的企業才能復工。

台泥抗疫 拉長陸廠停工期

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣水泥龍頭台泥昨（6）日開出第一槍，宣布大陸多數工廠停工時間延後至2月16日，2月17日復工，比各地政府規定的復工時間2月10日或13日更晚，今年營運恐難逃衝擊。

散裝需求不振 BCI首見負數

散裝需求不振，BDI指數持續走軟，本周三（5日）海岬型運費指數（BCI）下跌50點，收盤竟為「負183點」，不僅首見負數，也繼續下探新低。業界認為，國內的散裝海運公司中，裕民、新興、中航都可能連帶受累。

海運業逆風 BDI大跌六成

全球原料商品與海運業今年第1季將身陷嚴峻處境，遭遇「短期需求危機」，原因除了新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴散，還碰到營運淡季、及聯合國要求海運業者使用低硫燃油等挑戰。波羅的海乾散貨運價指數（BDI）今年來已跌逾六成，下探三年多來低點。

武漢肺炎衝擊石化業 四點觀察

武漢肺炎成為今年全球經濟第一隻黑天鵝，到底對石化業會造成多大的影響？台化副董事長洪福源昨（6）日提出四大觀察重點。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。