最潮消費大勢來臨 通路大戰拚雲端咖啡寄杯、分批取貨

商研院觀察發現，從近年來熱夯的超商咖啡寄杯，所延伸發展出來的超市「分批取貨」，這些所謂預付型的消費模式，將是未來的消費大勢。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍進一步分析，預付和預售的消費模式，消費者可趁折扣檔期大量購入後再慢慢兌換、取貨，通路業者也可依此作為進貨量的參考依據，創造雙贏。

全聯福利中心去年11月首創國內超市先例，不僅推出PX GO！全聯線上購，還提供「分批取貨」功能，二個月下來以熱美式、熱拿鐵、輕食沙拉胸（雞胸肉）、鮮乳、茶葉蛋是最受消費者青睞選擇「分批取貨」的前五名品項。其中，熱美式賣出25萬杯、熱拿鐵14萬杯、輕食沙拉胸則超過6.7萬袋、光泉鮮乳也逾4.1萬瓶、阿薩姆茶葉蛋也有超過3.1萬袋（190,500顆）的買氣。

全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，預計今年中還將優化PX GO！全聯線上購「分批取貨」的 App功能，屆時將讓消費者到店取貨前，就可清楚知道各店點的產品庫存量，並可事先預約取貨的時間和門店，讓店家把商品預留下來，以免消費者白跑一趟。

全家便利商店的預售商品，同樣以咖啡品類最為熱銷，且已佔全家咖啡品項銷量的三成五，即全家平均每銷售100杯咖啡，約有35杯是從商品預售所賣出，其中又以美式、拿鐵兩種類別最為熱銷。

萊爾富則觀察發現 「分批取貨」主要使用年齡層以35~44歲居多，其中女性佔約六成。且現在不只咖啡整買零取的寄杯概念熱夯，去年嘗試的好牛肉雲端超商App預約兌換也很受歡迎，甚至還創下雲端超商預約兌換區全品項高達近四成的業績佔比。

此外，根據萊爾富內部資料顯示，可分批兌換，亦可分享的雲端超商App中最具人氣的前五名品項，分別為美式咖啡、衛生紙、茶葉蛋、鮮奶/豆漿與發酵乳類，以及甜點類，這些以民生物資品為主的商品是民眾最常購買的項目。

萊爾富並指出，雲端超商發展至今已從原本的300項商品，增加至近千種品項數，2019年的萊爾富雲端超商App銷售組數，不僅是往年的三倍以上，創造的銷售金額更直逼2億元大關。