防疫大作戰 遠傳44家門市供免費手機紫外線消毒
遠傳電信表示，為防範新型冠狀病毒疫情擴散，全台門市防疫全面啟動，即日起全面加強門市同仁自主的防疫意識，設立高標準的防護措施，確保顧客安心、放心到全台門市辦理各項業務。此外，為協助健全防疫工作，遠傳包括士林文林、三重正義北、新竹站前、台中西屯、嘉義民生北、高雄林森等44家門市亦自即日起免費提供手機紫外線消毒機供民眾使用，為防疫略盡棉薄之力。
遠傳指出，為杜絕門市成為感染場所的媒介，全面執行「每日同仁健康安全作業」，在各門市據點啟動自主性回報，針對值班同仁進行健康關懷（體溫量測+觀察），並定時回報，掌握門市同仁最即時的健康狀況。
此外，遠傳門市在每日營業時間結束後，則進行營業環境與展示機進行清洗消毒工作。
若顧客考量疫情發展而不便親赴門市，則可藉由遠傳行動客服App、遠傳網路門市或遠傳客服中心，透過遠傳全通路多元、便利的管道，可輕鬆完成各項業務。
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