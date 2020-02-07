航空業裁員潮來了 香港航空預告放無薪假、解雇400人

武漢肺炎疫情告急，影響亞洲航空業甚巨，繼近日澳洲維珍航空決定退出香港市場、國泰航空宣布放三周無薪假，香港航空今（7）日也預告，決定跟進放無薪假，並且擬裁員400人，若果成真，將是武漢肺炎後，首度裁員的航空公司。

根據香港媒體引述香港航空主席侯偉今日向員工發信稱，武漢肺炎爆發全球大流行，世界各國政府對入境和檢疫提出嚴格要求，進一步影響香港旅行需求，對港航業務構成嚴重威脅，須採取有力措施來減輕有關挑戰。

港航將從2月11日至3月進一步減少航班班次，由每日82班減至30班。因應航班減少，除現行涉及400名員工的裁員計劃外，會透過自然流失及調動機師至其他航空公司。

此外，港航要求地勤人員由本月17日起至6月30日間，每月至少放無薪假兩星期，每周工作3日，空中服務員及機師另有無薪假計劃。

根據香港經濟日報報導，港航主席侯偉今發內部信，宣布港航擬裁員約400人，相當於整體員工約一成。

即使躲開裁員安排，港航在港的非空勤員工在2月17日至6月30日間，每月至少放無薪假2周；港航空中服務員及機師亦須放無薪假。有傳被裁港航員工包括多名乘務員、高級乘務員，料在下月底正式發出解僱信。

香港經濟日報指出，侯偉表示，新型冠狀病毒成為全球大流行，港航已因應過去一年挑戰，調整服務和節省成本。因應疫情，港航再削航班由以往82條航段（sectors）減至30條。他坦言，需求疲弱料在暑假前難以改善，需要額外行動，裁員400人後，仍有其他措施：

1. 透過自然流失進一步壓削減人手

2. 讓機師轉至其他航空公司

3. 部分非必要功能將會外判

4. 所有香港總部非空勤員工，在6月前放取最少兩周無薪假或每周工作3日

5. 空中服務員、機師等機組人員另有無薪假期安排

港航回應表示，裁員、放無薪假等措施是為了確保公司能繼續生存，公司會確保有充足的機組及地面人員應付日常營運，並且保證能滿足季節性旅客高峰的需求。

港航續指，香港航空正面對前所未有的挑戰，必須及時作出這些艱難決定以確保公司能繼續生存，「改革對於香港航空的未來至關重要」。