鑽石公主號千人遊雙北 侯友宜：前天已消毒完畢
鑽石公主號郵輪1月31日逾千人曾遊雙北基隆，新北市長侯友宜指出，無法掌握1,000多個觀光客的確切行蹤路線，但前天已經完成相關旅遊景點的消毒工作。
侯友宜表示，有關公主號郵輪曾經到雙北還有基隆遊玩過，第一天從媒體報導得到消息以後，透過新北市衛生局及應變中心去詢問相關旅行社及相關的單位，但是都沒有辦法得到具體的答案。
不過，同時已經就要求所有的觀光旅遊的地點，包括九份、十分、野柳地區，都已經全面展開消毒的工作，這個在前天就已完成消毒。
侯友宜說，春節時間就已下令所有風景地區，只要人潮多的、使用過的公共的場所要全面消毒，包含廁所及我們經常出入參觀的博物館就要進行全面的消毒，這部分新北市不待中央指令下來就提早做。
侯友宜坦言，相信1,000多個觀光客下來，分散到各地，也沒有一個人可以掌握路線，與其沒有辦法掌握路線，不如全面動員防疫。侯友宜說，昨日也要求萬里里長、區公所去跟業者了解，任何有可能吃的地方、玩的地方、去過的公共空間全部再做複式的檢查，已經連做二天了。
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