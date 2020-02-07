疫情衝擊 研調：工廠勞動力降二成、全球供應鏈受影響

國際研究暨顧問機構Gartner針對近期武漢肺炎疫情，分享對全球供應鏈的影響，及供應鏈如何應對的看法，認為受到疫情不確定性影響，將造成工廠勞動力短缺，下降至少20%，導致產量和產能下滑；另外，中國的交通與物流限制，將衝擊全球供應鏈。

Gartner大中華地區資深合夥人龔培元（Michael Kung）、Gartner資深研究總監Koray Kose、Gartner資深作者John Johnson、Gartner資深研究總監Sarah Watt針對近期爆發新型冠狀病毒的疫情，分享對全球供應鏈的影響。

隨著新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延，全球各地公司開始限制相關人員前往中國；疫情的不確定性將使工廠勞動力短缺，下降至少20%，導致產量和產能下滑，這樣的情況將延續到感染病例人數停止增加並出現可用的治療方法為止。

中國交通與物流限制，全球供應鏈將受到巨大衝擊；爆發疫情的武漢市為重要運輸和製造業中心，在中國經濟十強城市中位列第九。一週或更長時間的封鎖可能會為物流等諸多行業帶來嚴重的影響。

此段時間與2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時相比，中國已變得更加發達，不但與全球經濟結合緊密，國內的交通網路也得到極大改善；這些都使病毒傳播速度更快，超出區域性感染範圍。

外出限制、勞動力和材料短缺，及嚴格控制交通樞紐和關閉邊界所帶來的物流問題，都將為全球供應鏈帶來影響。

Gartner表示，全球供應鏈需訂定短、中、長期的風險管理方案；企業通常藉由風險和持續經營管理方案來應對未知因素。供應鏈需要一個衡量關鍵風險指標的框架，並針對可控和可預見的不確定因素（例如合規性、勞動力、材料、生產能力和財務問題）制定相關方案。

Gartner認為參與直接材料採購和供應鏈服務的供應鏈領導者應採取行動，監控疫情對其價值鏈的影響並做好準備。