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飯店度小月 睽違17年晶華又要賣便當啦

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導

飯店度小月，睽違17年晶華又要賣便當啦！國內飯店龍頭晶華飯店集團表示，不僅台北晶華酒店有提供「媽媽健康安心手路菜」的外帶服務，故宮晶華甚至有「外送便當」服務，據悉，這也是晶華酒店自2003年的SARS以來，再度推「便當外送」，最快明（8）日開賣，也是故宮晶華首度賣便當。

台北故宮近年以陸客團為大宗，也有部分日本、港澳客人，其中，陸港澳的參觀人次占七成以上，而故宮晶華的陸客更是占營業額的重中之重，如今陸港澳客全部消失，故宮晶華營運進入枯水期，開始賣起便當度小月。

此次故宮晶華推出的便當外送服務，有九種主菜可以選擇其一，滿五個便當就可外送，外送主要服務住在台北市士林、大直、內湖等地區的民眾，只要叫滿五個便當都可享有外送服務。

據悉，故宮晶華推出的便當服務的九樣主菜中，分兩種價位，其中250元的便當有四樣主菜可選，400元則有五樣主菜可選，另外，還有三樣配菜、外加一道青菜，菜色多元豐富。有意訂購者，必須在中午11時前完成訂購。

晶華酒店表示，SARS期間台北晶華有推出外賣及「外送」的餐飲服務。此次的疫情雖不影響餐廳，但推出的外賣服務，主要是幫助宴會廳補足此期間未進帳的盈收。外賣的養身餐點，是由晶華酒店宴會廳主廚吳俊煌帶領其團隊一同手工製成，並由宴會廳的外場同事們在現場協助銷售。

疫情延燒，台北晶華酒店為搶攻宅食經濟商機，除了故宮晶華有外送便當，即日台北晶華起也推出數款由中西行政主廚聯手設計的外帶佳餚，價格自199元至1,280元不等，提供每日精心烹調的菜色。

此次提供的外賣服務，以「媽媽健康安心手路菜」為名，例如砂鍋魚頭、老滷蹄花等燉滷類家常料理，以及「養生元氣手工煲湯」，例如牛蒡蔬菜精力湯、花旗蔘烏骨雞湯等滋補營養湯品。

另外，還有適合個人享用的「五星獨饗套餐」，則囊括了晶華冠軍清燉牛肉麵、剝皮辣椒炒雞肉飯、壽喜燒牛丼飯、椰汁綠咖哩豬肉飯、田園蔬菜義大利麵等八款質量兼備的中西式經典佳餚。

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