Gartner：新冠狀病毒疫情影響 工廠勞動力下降至少20%

國際研究暨顧問機構Gartner今（7）日發布新聞稿提到預測，新型冠狀病毒疫情的不確定性將使工廠勞動力下降至少20%，主要是疫情影響，中國交通與物流限制將衝擊全球供應鏈。

上述分析由大中華地區資深合夥人龔培元、Gartner資深研究總監Koray Kose、Gartner資深作者John Johnson、Gartner資深研究總監Sarah Watt針對近期爆發新型冠狀病毒的疫情，分享其對全球供應鏈的影響，與供應鏈應如何應對之見解。

Gartner預測，隨著新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延，全球各地公司開始限制相關人員前往中國。疫情的不確定性將使工廠勞動力短缺，下降至少20%，導致產量和產能下滑，這樣的情況將延續到感染病例人數停止增加並出現可用的治療方法為止。

Gartner認為，參與直接材料採購和供應鏈服務的供應鏈領導者應採取短、中、長期行動，監控疫情對其價值鏈的影響並做好準備。

在短期方面，Gartner建議，為受疫情影響的供應鏈制定高風險供應鏈中斷監測和應對計畫，並將制定該計畫與資訊透明化放在第一位，以盡速掌握情況。

另該機構也建議，將高風險權重分配給來自醫療體系欠發達、應對不足的新興國家和發展中國家的供應商和子供應商。評估消費者支出可能受到的影響，並至少在可及的範圍內，以及受影響的物流路線外建立下個季度的庫存。

該機構也建議，審查合約內容，瞭解無法交付物資造成的財務影響，同時評估不可抗力條款和除外責任條款。與人資部門合作，為受影響地區的員工提供額外指導並重新評估出差政策和指導建議。

中期ㄧ至三個月建議上，Gartner建議，著重於平衡供需關係，在必要時增加緩衝庫存並將此作為持續經營策略的一部分，尤其在無法預測材料和物流的波動性時。

第二、評估各種機會，開發多家供應商以確保原料的安全和製造能力。從尋找、考察再到合作，複雜的材料供應工作必然需要相應的時間和資源，因此必須同步啟動以減輕整體影響。

第三、與內部利益關係人及策略性與關鍵供應商合作，建立統一的風險管理方法監控潛在的材料和製造力短缺並做好準備。還需對消費者信心進行評估，以瞭解需求波動的情況。

至於長期（三個月或以上），Gartner 建議，實施情境規劃等增強風險管理方案以創建具有前瞻性的行動計畫。當內部風險應對能力（例如備選來源、物流路線、庫存和現金儲備）不足以緩解任何嚴重中斷時，應優先處理具風險的物資以降低風險。

同時該機構建議，審查新產品導入（NPI）流程，利用相關的設計措施探索或開發替代來源和物流路線，實現價值鏈的多樣化，同時分析如產品數量、品質與市場變化的連鎖影響。