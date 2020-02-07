鄭州設限 企業分三批復工

大陸企業因武漢肺炎無預警被迫停工長達17天後，將於下周一起陸續開工，各地政府無不嚴陣以待。上海鼓勵企業盡可能採取彈性工時、居家辦公等措施，廣東則提出將以「一企一策」協助企業員工特別是專業技術人員返回工作崗位。河南鄭州則要求工業企業分三批復工，10日只有以本地員工為主、本地產業鏈完整的企業才能復工。

大陸今年春節假期原本為1月24日至30日，共七天。疫情爆發後，包括北京、上海、廣東、江蘇、浙江等多個省分都要求，除疫情防控必需的企業外，其餘2月9日24時前都不得開工。

上海財經大學常務副校長徐飛表示，北上廣深等一線城市經濟活躍度最高、人流量最大，發生交叉感染的可能性也最高。中國城市規劃學會副理事長、廈門大學教授趙燕菁表示，北京一定要加倍警惕，要做十倍於其他城市的準備。

上海市政府昨特別發布「致全市各企業書」，要求企業復工後要切實履行本單位疫情防控責任，全面掌握員工假日外出情況，並主動配合各區做好從外地返回上海員工的健康訊息登記和管理等工作。