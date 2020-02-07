聽新聞
test
0:00 / 0:00
一罩難求 開工大考驗
大陸各地即將於2月10日開工，但口罩「一罩難求」，恐成為影響各行各業能否在下周一如期恢復正常營運的一大挑戰。
財新網報導，廣東省佛山市樂從鎮防控指揮部5日就發布一份「倡議書」，呼籲區內企業將復工時間延至3月2日，原因之一就是買不到口罩。
大陸國務院5日召開專門說明醫療物資生產、調度情況的記者會，大陸國家發改委社會發展司副司長郝福慶表示，截至2月3日，大陸全國22個重點省份每日口罩產量已達1,480.6萬個；海關總署綜合司長金海則稱，1月24日以來，大陸累計進口的口罩也達3.28億個。
大陸工信部總工程師田玉龍更表示，大陸口罩總體產能每日最高可達2,000多萬個，是全球最大的產能。
但相較大陸7.8億就業人口，目前口罩每日供應量仍遠遠不足。尤其大陸許多城市早前都已強制要求出入公共場所必須配戴口罩，上海地鐵5日起規定，未戴口罩不得進站乘車；北京地鐵則於3日宣布，將勸離未戴口罩的乘客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言