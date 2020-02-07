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一罩難求 開工大考驗

經濟日報 / 記者林則宏／台北報導

大陸各地即將於2月10日開工，但口罩「一罩難求」，恐成為影響各行各業能否在下周一如期恢復正常營運的一大挑戰。

財新網報導，廣東省佛山市樂從鎮防控指揮部5日就發布一份「倡議書」，呼籲區內企業將復工時間延至3月2日，原因之一就是買不到口罩。

大陸國務院5日召開專門說明醫療物資生產、調度情況的記者會，大陸國家發改委社會發展司副司長郝福慶表示，截至2月3日，大陸全國22個重點省份每日口罩產量已達1,480.6萬個；海關總署綜合司長金海則稱，1月24日以來，大陸累計進口的口罩也達3.28億個。

大陸工信部總工程師田玉龍更表示，大陸口罩總體產能每日最高可達2,000多萬個，是全球最大的產能。

但相較大陸7.8億就業人口，目前口罩每日供應量仍遠遠不足。尤其大陸許多城市早前都已強制要求出入公共場所必須配戴口罩，上海地鐵5日起規定，未戴口罩不得進站乘車；北京地鐵則於3日宣布，將勸離未戴口罩的乘客。

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