台泥抗疫 拉長陸廠停工期

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣水泥龍頭台泥昨（6）日開出第一槍，宣布大陸多數工廠停工時間延後至2月16日，2月17日復工，比各地政府規定的復工時間2月10日或13日更晚，今年營運恐難逃衝擊。

亞泥則表示，會隨當地政府規定時間復工。由於亞泥湖北廠剛好在這次武漢肺炎核心地區，按當地政府規定本來最快就要到2月13日以後才能復工，因為緊接著又碰到周末，推估開工時間應也不會早於2月16日。

武漢肺炎爆發，為避免疫情蔓延，大陸各地政府紛紛宣布延後春節復工時間，其中重災區湖北武漢延到2月13日，其他像是北京、上海、浙江、廣東等則延後到2月10日。不過由於目前為止疫情未見明顯緩和，市場一直高度關注能不能如期復工？

台泥昨天則是在開出第一槍，主動宣布大陸部分工廠停工時間延後到2月16日，並預警今年損益可能有些影響。

台泥主管表示，台泥是主動延後復工時間，並不是當地政府規定。主要考量疫情還是滿嚴重，基於員工生命安全與健康，決定延遲復工時間。

其次，因為現在大陸所有工地多半處於停工狀態，就算如規定於2月10日或13日復工，工人到位至少也要一個禮拜時間，尤其現在很多外地員工進城都要先隔離觀察。

台泥主管說，現在復不復工其實是一樣的，工地沒開工，市場沒啟動，台泥現在生產水泥一樣賣不出去。

台泥大陸生產基地遍布廣東、廣西、貴州、雲南、江蘇、四川、湖南等地，除貴州安順廠和廣西貴港廠等，因配合當地政府協同處理生活垃圾，水泥窯持續運轉，其他大部分廠區停工時間都延後到2月16日。台泥會持續密切關注當地武漢肺炎疫情及員工健康狀況，並採取相關措施杜絕疫情影響。

不過，法人對台泥後勢並不看淡，看好疫情結束後，大陸勢必會加強相關基礎建設，增加對水泥等原物料需求；加上大陸這幾年持續實施「供給側改革」，淘汰不合規低階產能，使大陸水泥市場供需趨於健康、水泥價格也維持不錯的獲利水準，台泥今年營運有望先蹲後跳。

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