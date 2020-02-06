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大陸推高鐵查詢系統 可知乘坐班次有否確診個案
大陸鐵路官方網站掌上高鐵，日前新增「鐵路車次新型肺炎疫情查詢功能」，方便旅客查詢自己曾乘坐的高鐵班次，是否出現確診患者。
香港經濟日報報導，掌上高鐵提供高鐵班次疫情查詢，只需輸入班次編號，就能查看該列車是否感染者，例如輸入車號G79，就能查看於1月23日開出，由長沙南至香港西九龍站的列車，「已發現確診患者」。
此外，乘客授權行程實時監控後，系統會對近30日的行程進行檢測，如果有與確診者同乘班次，將第一時間透過簡訊和消息通知，及時提醒旅客。
官方呼籲，同乘人員、可能接觸人員的人士，返家後暫時不要外出，應居家隔離觀察。若有發熱症狀應立即求診，並全程佩戴口罩，盡量不要乘坐公共交通工具。
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