大陸推高鐵查詢系統　可知乘坐班次有否確診個案

大陸鐵路官方網站掌上高鐵，日前新增「鐵路車次新型肺炎疫情查詢功能」，方便旅客查詢自己曾乘坐的高鐵班次，是否出現確診患者。

香港經濟日報報導，掌上高鐵提供高鐵班次疫情查詢，只需輸入班次編號，就能查看該列車是否感染者，例如輸入車號G79，就能查看於1月23日開出，由長沙南至香港西九龍站的列車，「已發現確診患者」。

此外，乘客授權行程實時監控後，系統會對近30日的行程進行檢測，如果有與確診者同乘班次，將第一時間透過簡訊和消息通知，及時提醒旅客。