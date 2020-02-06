歐商挺台灣 參與WHO、WHA與ICAO

歐洲商會6日發布新聞稿，呼籲應讓台灣有意義的參與世衛組織與國際民航組織。 歐洲在台商務協會（ECCT）今日重申，支持台灣有意義的參與世界衛生組織與國際民用航空組織（ICAO），並要求歐洲與全球各國當局透過表決，賦予台灣在這兩個機構的觀察員地位，刻不容拖。 歐洲商會一向呼籲應允許台灣有意義的加入國際性組織，而最近由於新型冠狀病毒 (2019-nCoV，通稱武漢肺炎) 已從中國大陸向外擴散，包括台灣在內，使這項呼籲益發急迫。

歐商表示，基於疾病乃無孔不入，毫無國界可言，極易向世界各地蔓延，而且台灣在進一步保障全球民眾健康方面能夠做出諸多貢獻，惟台灣迄今仍不得參與世界衛生組織與世界衛生會議（WHA）的運作，已使全球致力於解決衛生問題上的努力出現重大漏洞。

歐商認為，台灣必須參與WHO與WHA會議，才能讓台灣當局接受及提供與全球衛生事務有關的經常性與全面性報告；同時台灣也須參與ICAO，才能隨時了解國際民航界有關飛安及安全的最新動向。 在全球衛生面臨危機，例如新型冠狀病毒正以「人傳人」的形態，並透過全球空運管道益發擴散之際，台灣能參與這兩項組織尤其重要。

為表達該會支持此事的立場，歐洲商會理事長尹容表示，把台灣排除在WHO與WHA之外，無異於剝奪台灣民眾取得全球重要衛生資訊與資源的權利，而且由於台灣擁有優異的健保制度與醫療專業，這種作法根本是忽視台灣能夠對WHO做出貢獻的強大潛力。

尹容強調，在當前武漢肺炎爆發，且已被WHO宣告為「國際重視之公共衛生緊急事件（PHEIC）」之際，把台灣排除在外，使台灣與全世界民眾陷於高風險之中，無論基於任合理由都說不過去。允許台灣參與WHO、WHA與ICAO，將確保台灣在對抗當前的新型冠狀病毒，以及未來的全球性衛生危機時，不至再身陷盲區。