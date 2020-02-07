智慧經營／嚴昊12字箴言 做大版圖

經濟日報 / 李仲維
大陸太平洋建設集團董事局主席嚴昊 網路照片

嚴昊是大陸太平洋建設集團董事局主席，他身上有許多標籤，包括商界第一狂人嚴介和的兒子、江蘇首富、世界500強企業最年輕的掌舵人。回首接班路，嚴昊認為，太平洋建設走到今天，最大的成功第一在於企業文化的成功，第二才是產業選擇的成功。

二代接班 管理千億資產

2019年胡潤百富榜顯示，嚴昊以人民幣1,200億元的身價位居第九名。在子承父業接手太平洋建設的八年時間裡，太平洋建設已經成為大陸基建行業最大的民營企業，而且連續六年躋身世界500強。

嚴昊生於1986年，生下來就是富二代，嚴昊戲稱自己生得好，子承父業對他而言是幸運，也是挑戰。大學四年期間，嚴昊90%的時間都在父親旗下企業歷練學習。從所屬企業辦公室副主任到總經理助理、辦公室主任，從常務副總經理到總經理。

盡管自己身上被貼的標籤有很多，「中國最富有的85後（1985年後出生）」，「狂人嚴介和之子」，但嚴昊對這些評價並不以為意，也鮮少回應外界對他的猜測。與活躍在社交圈的一些富二代不同，34歲的他有著超越年齡的沉穩與謙遜。

與父親嚴介和大開大闔的風格不同，嚴昊身上比較多的是低調與謙虛，「正是從小耳濡目染，才塑造我現在謙虛的性格，我與父親僅僅是表達方式不同，骨子裡還是一脈相傳的。」談到自己性格時，嚴昊坦言最大的一點就是善良，其次，責任感很強，責任感非常強。

這種責任感直接表現在他對工作與事業的態度。作為家族事業的接班人，千億資產的管理者，嚴昊並沒有太多時間享受財富帶給他的快樂。過去一年來，超過290天他都在出差，陪伴家人與孩子的時間少得可憐。

對於這種持續的高強度的工作壓力，嚴昊顯得很淡然，他還領悟出一個道理：一年當中由成功帶來的喜悅，不超過10%，90%的時間是處在壓力之中。而這些壓力中大部分來源於自己給自己的壓力，要把好事做得更好，麻煩的事也要做得盡善盡美。

口碑行銷 保質保量保期

在嚴昊名片的背後，印有「安全第一，口碑第二，效益第三」12個字，這是太平洋建設的核心經營理念，也是這個家族企業得以興盛的重要原因。

嚴昊舉例，很多建築企業投資建設的項目，一部分自己做，一部分透過分包、轉包給其他單位，這不僅容易造成建設品質問題，還會為企業帶來風險。

太平洋建設能夠保質保量保期地完成建設，最重要的還是靠「零分包、零掛靠、零轉包」的管理，才會造就今天的口碑。

其實，在執掌太平洋建設之前，嚴昊就已展露出他管理企業的天賦和能力。當時，太平洋建設剛剛收購一家連年虧損的國有企業。這家名為蘇辰集團的老國企，在經過他大刀闊斧改革後，奇蹟般地轉虧為盈。談到這段經歷，嚴昊對國有企業體制的弊病深有感觸。

權力下放 培育優秀人才

嚴昊管理公司的重要理念，是家族企業因父親一人而興，而要想成為百年老店不斷傳承與發展，必須要靠優秀的員工與優秀的團隊來支撐。因此他刻意地淡化自己在集團中的影響，更多地把權力交給有幹勁有能力的年輕人，董事局成員中，有不少80後，「在我們集團不只是厚待員工，應該叫厚侍員工，我們的第一上帝不是客戶，而是忠實的部下」。

回首接班路，嚴昊認為，太平洋建設走到今天，最大的成功第一在於企業文化的成功，第二才是產業選擇的成功，他現在唯一不那麼自信的，是如何傳承父親打造的企業文化。

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