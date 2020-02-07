品牌大觀／節慶經濟學

農曆新年是一個消費大節，對於許多店家與特定商品來說，都是提升業績的好機會，比如過年需要的零食、糖果，或是拜年需要的禮盒等等，傳統上過年要穿新衣，甚至連汽車這樣的高價商品，都有著買部新車好過年的習俗說法。

如果想要透過特定節日賺錢，那麼就要依據節日的屬性打造商品與行銷商品，取個好名字可能是首要條件，比如「旺旺仙貝」成為逢年過節必大賣的「鐵銷商品」，因為它的名字實在取得太喜氣了，口味與定位上也老少咸宜，再加上長期（數十年）一貫的行銷主軸，讓年節拜旺旺成為一種習慣成自然的文化現象。

把節日跟商品掛鉤的另一經典是金莎巧克力，巧克力品牌何其多，但只有金莎以最成功的方式將自己的商品與「愛情」相連結，讓金莎成為表白、情人節送禮的甜食首選，甚至可以取代玫瑰而成為花束，去除這樣的連結，它不過就一樣是榛果巧克力而已，但是當它「等同」於某個節日，或是某個節日代表的意義，那它的長銷就成為一種文化力的結果。

除了為某種節日打造商品，並進行精妙與長期的「文化掛勾」之外，還有另一種更具爆發力的方法，那就是跳脫文化傳統之外，「自己創造一個節日」來賣商品。

以台灣來說，最經典的例子就是中秋節已經從傳統的「月餅節」被重新創造成「烤肉節」，烤肉周邊商品每年大賣。以世界舞台來說，目前最成功的就是中國大陸的「雙11購物節」，期銷售數字年年創下世界紀錄。

雙11在中國本是「光棍節」，與「情人節」相對，是沒有情人的單身者幽自己一默的日子。

光棍節甚至不是文化傳統形成與認可的節日，但後來被大型電商利用，喊出「既然沒有男女朋友，光棍節就是要怒買一波」的口號，夾雜著「自己寵愛自己的心理補償」、商品的折扣戰、巨型購物節目促銷、以及營造出買家們「大家一起用下訂締造新世界紀錄」的這種貢獻感與光榮感的心理期待，一舉成為世界行銷史上的最大奇蹟之一。

過節經濟學挾其強烈的文化力量，可以造成商品周期性的穩定熱銷，企業在設計與包裝商品時，應該將上述兩種過節經濟學思維納入考慮。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）