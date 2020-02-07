管理錦囊／精煉數據黑金 加速業務轉型

經濟日報 / 吳元愷

隨著科技與數位技術的進步，企業取得的資料量正在迅速增長。時至今日，所有消費和獲利的模型，確實都已經與數位體驗息息相關。號稱新黑金的資料，正等待企業的挖掘、精煉和加工。

資料為企業提供了一條洞察消費者的蹊徑。如何蒐集、儲存、整理、運用資料，並以此驅動創新並與消費者互動，是近年各行各業都要面臨的挑戰。改變經營管理的方式，利用資料推動業務轉型，是所有聰明的企業正在做的事情。

美國達美樂是一個典型數位轉型的案例。作為一家60年的披薩老店，達美樂在2010年時面臨了自成立以來最大的營運挑戰。舊有的營業模式導致達美樂的披薩吃起來索然無味，這不只使消費者對品牌失去興趣，更進一步限制了門市數量的擴張。意識到問題，達美樂致力把吃披薩這件事改造成一種數位體驗。

達美樂開始將每家店面視為一個小型資料中心，透過儲存大量顧客的消費資料，將之轉化為能提供營運洞察的資料。從開發自己的App，到成為第一家推出語音應用點餐的速食品牌，達美樂如今的訂單已有60%在線上完成。由於利用Pure Storage提供的解決方案，加速了資料蒐集、保護了資料安全、活化了資料應用，跳脫傳統零售業思維，擁抱營運數位化。

統一夢時代購物中心是另一個在地化例子。身為全台最大的購物中心，夢時代的客流量每年高達1,800萬人，大量人潮也帶來相對應的資料量，使得資訊架構面臨資料量急速成長的挑戰。商場中的應用明顯開始被拖累，甚至影響各個部門的工作效率。

為解決資料劇增產生的效能危機、因應未來企業的擴建計畫、同時優化消費者的購物體驗，夢時代主動改建內部的主儲存系統。2019年周年慶，夢時代光是首四日業績就較去年增長了8%，在如此短的時間段面對如此大的訂單量，就是藉由高效能的儲存設備，使得夢時代在迎來全年資料量最高峰時也能順暢、無負擔的提供最優質的服務。

總之，根據每年從資料中獲得的消費者喜好與市場趨勢，定期進行品牌調整和場域聚焦，才能將資料真正的轉化為企業的資產。

（作者是Pure Storage台灣區總經理）

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