趨勢觀察／武漢黑天鵝帶來的衝擊

經濟日報 / 佘通權

自去年12月30日武漢華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎病人起，至2月2日止，武漢肺炎確診病例逼近18000例，死亡人數為361人，死亡率超過2%，而且還在攀升之中，武漢當局下令封城，關閉機場，人心惶惶，堪稱史上最傷痛的過年；由於該病毒軌跡與SARS相像，在潛伏期就會感染，迄今疫情已擴散至全世界，造成全球恐慌，股市崩跌， 1月30日台灣股市開紅盤大跌近700點，市值一天就蒸發超過2兆元，武漢肺炎可以說是今年開春以來第一隻黑天鵝。

武漢肺炎疫情爆發後，首當其衝的是娛樂事業，民眾多半改用電話拜年，不敢外出，連帶重創中國的娛樂影視產業，電影票房從去年大年初一的新台幣60億元掉到780萬元，與去年相差了近800倍。

其次，為降低人與人接觸染病的機率，儘量減少出門消費，於是觀光（包括航空、遊覽車、旅行社與旅館業）、百貨、餐飲等產業，少人問津，營運一落千丈，短期內疫情難止，政府又嚴禁陸客來台，加上旅客陸續取消出國旅行，旅行社醞釀開始實施無薪假，規模上看萬人，據統計台灣首季觀光產值，恐減三成，至少減少百億元以上。

春節過後，疫情擴散，不論陸商或台商，都採延遲開工，波及到5G、蘋概三王鴻海、台積電、大立光的供應鏈，同時也衝擊到面板、記憶體與PCB三大電子關鍵零組件的產能，預料台股將淪為陸港股以外的重災區；台商初步暫訂2月10日返回大陸上班，延後一周這段時間的營運與出貨，勢必造成停擺或混亂。

台灣今年2月雖有29天，扣除周休二日、228連假及延後上班，實際工作僅14天，致使單位固定成本上升，營業利潤大幅減縮，甚至發生虧損，進而侵蝕第一季獲利。

這波疫情還在升溫之中，台商不宜押寶單一生產基地，繼先前美中貿易戰已引發一波回流潮，接著大陸台企將加快新一波返台建廠的腳步，但因回台投資會遇到五缺及沒有FTA關稅減免的難題，預料轉往南向的可能性會比較高。

構成GDP有貿易、投資、消費及國際收支四個面向，美中第一階段貿易，已於1月15日簽定協議，中方做了很大的讓利，並犧牲了轉單利益，沒多久又發生了武漢肺炎，雪上加霜，未來中國出口貿易恐怕每況愈下；其次，為防病毒感染，外商陸續退出大陸市場，其中星巴客率先關閉大陸逾半門市，不論民間投資與FDI（外國直接投資），皆出現萎縮。

此外，各國短期內多半不敢到大陸觀光，況且對外貿易還要展開第二階段談判，屆時出口產業還會有第二輪衝擊，再加上未來疫情過後，都會歷經一波缺工潮，或者需要支付更高工資才能喚回勞工，進而侵蝕產業獲利，在多重打擊下，國民所得降低，消費力隨之減弱。

最後，在國際收支方面，武漢肺炎繼續延燒，大陸百工百業都顯疲態，影響投資資金出走或外商撤資，造成金融帳大幅淨流出。

從以上GDP四個構面評估，大陸經濟前景普遍不被看好，復原尚須一段很長的時間，依標準普爾（S&P）預估，中國首季經濟成長率（GDP）將衰退一個百分點，即由原6%降至5%，而台灣出口，大陸占四成左右，連帶也會影響台灣的出口貿易，以2003年SARS疫情推算，台灣當年GDP衰退0.1%，若再加上美中貿易戰還要打延長賽與ECFA屆期是否續約等不確定因素，2020台灣GDP衰退幅度恐將會更大。

（作者是中華工商研究院副教授）

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