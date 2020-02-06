口罩搶翻天 工具機公會：全力協助擴建口罩生產線

武漢肺炎疫情升溫，造成口罩排隊搶購亂象，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲今(6)日表示，經初步調查，包括東台、東捷、上銀、哈伯、德大、新穎、靄崴、永進、大立、台灣瀧澤等廠商，都願意協助解決口罩產能不足等問題。

口罩實名制開賣首日，每家藥局限賣成人口罩200個、小孩口罩50個，引發民眾擔心賣光而出現搶購潮，最主要還是因為國內產能不夠供應全台的需求所致。

許文憲今天與公會名譽理事長嚴瑞雄、精密機械研發中心總經理賴永祥等人，針對口罩產能議題首度開會，共同討論如何協助經濟部擴建口罩生產線，讓原訂2個月口罩設備生產期，縮短為一周的時間。

據了解，經濟部長沈榮津已指示精密機械研發中心及工研院，儘速組成團隊，幫忙加速完成口罩生線設備。嚴瑞雄表示，東台、東捷都可以出力。

工具機公會前後任理事長嚴瑞雄、許文憲，並相約賴永祥與台灣瀧澤總經理戴雲錦、東培董事長陳成等設備業者，先行出發拜會口罩設備生產廠商，進一步了解工具機及零組件業者可以提供的立即協助與後續需求。

零組件大廠德大機械總經理黃耀德表示，只要有圖面，就可以提供加工與組裝。如有機密問題，可以分拆組件，大家來幫忙快速生產，包括零件加工加工涉及的材料、車銑加工、熱處理、軸承等標準件，完成後的組裝、測試等。

上銀總經理蔡惠卿表示，為了防疫作戰，若需要上銀的零組件和機器人，集團可以用急件支援。

從事電控設備生產的公會副理事長、靄崴董事長陳金柏也說，配電部分，靄崴可以全力支援，60台全部支援都沒問題。

除此之外，其他工具機公會理監事也紛紛響應，新穎莊茂賓表示，組裝人力新穎可以抽出提供二人(二個月的時間支援)。

鍵和董事長陳朝旭、高明總經理張仕育、永進總經理陳伯佳、大立協理莊家和、三鋒董事長林松益也都表示，可以提供口罩產線擴建的相關人力或零組件支援。

許文憲強調，在此防疫關鍵時刻，公會全體成員會配合經濟部的指導，全力支援國內各項所需。