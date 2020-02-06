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武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

松果購物1月交易額、營收 再創歷年同期新高

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
松果購物公布今年1月份交易額(GMV)達1.87億元，1月營收表現為2,845萬，年成長達26.24%，雙雙再創歷年同期新高紀錄。圖／松果提供

松果購物公布今年1月份交易額(GMV)達1.87億元，1月營收表現為2,845萬，年成長達26.24%，雙雙再創歷年同期新高紀錄。受惠於1月上半月有農曆春節檔期挹注，伴手禮、年菜年貨等品類買氣旺，加上年前除舊佈新需求推升生活家電、收納整理類銷量有感提升；加上武漢肺炎疫情影響，宅經濟概念逆勢受惠，許多消費者減少外出購物轉向網購採買，除了帶來防疫相關搶購潮外，連帶民生用品、居家玩樂商機紛紛湧現，帶動開春業績衝出紅盤。

總經理吳佩雯表示，去年1月同期為年節採買高峰，今年受到春節連假工作天僅一半影響之下，松果購物業績表現仍達雙位數躍進，有效掌握消費需求且成長動能穩健。綜觀今年目前大環境市場狀況，對網購帶來正向挹注，隨著全球疫情警備升溫，間接推動消費行為轉移現象顯著，消費剛需品更加講求即時性、便利性及安全性，消費信心回歸到本土電商服務及商品上，推估今年上半年整體台灣網購市場將出現短線需求支撐、長線推升消費行為改變，為網購業績帶來進補，持續樂觀看待2020年表現。

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