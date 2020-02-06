口罩需求大增 敏成增產熔噴技術不織布

因應近期爆發之新型冠狀病毒疫情，台灣口罩需求大增，敏成（4431）配合政府防疫，自1/30開工增產熔噴技術不織布（即醫療用口罩濾材），敏成生產線火力全開24小時不停機生產，全力支援防疫所需。成董事長古思明表示，鑑於春節假期中疫情持續擴大，在開工當日即產能全開加緊趕工，以台灣民眾健康及國家安全為優先，全力配合政府需求生產口罩濾材，為社會盡一份心力。

敏成為成立近30年的熔噴不織布廠商，具有卓越的熔噴技術與穩定性高製程經驗，採用最佳等級的熔噴過濾材原料、與世界接軌的全套自主檢驗設備，產製各式濾材（空氣、水）與保溫棉等上游材料，符合國際大廠之規範，目前歐、美及台灣之一線醫材大廠皆是敏成的客戶，現有口罩濾材訂單已排程到五月份。此外，敏成於過濾材料研發不斷提升，已完成可以吸附並殺死細菌之濾材，俟原料量產到位即可依市場需求提供適當等級之濾材。

近年來社會大眾對於預防空汙、過敏、流感以及易傳染之病毒日漸重視，因衛生因素使口罩成為日常必需品。在本次新型冠狀病毒爆發後，民眾對高階醫療型口罩會更加重視及依賴，敏成目前傾全力生產，協助政府佈署防疫任務，亦期待新型冠狀病毒疫情能早日控制，社會大眾能回復到正常生活。