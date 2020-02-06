疫情衝擊釋迦外銷 東森購物率先助攻農委會

武漢肺炎疫情持續升溫，連帶衝擊台灣農業，農委會已研擬因應對策及提供農業紓困貸款等，並於今（6）日再度邀集無店面公會、多家國內電商業者以及台東農會代表，媒合農民團體與多家網購通路大規模合作。

東森購物董事長王令麟率先響應，下令將不計成本力挺在地農民後，東森購物也預告下周將針對目前最需搶救的釋迦推出促銷活動。

面對疫情，民眾出門意願降低，不僅餐飲行業受到影響，農業亦成了受災戶，農委會特別點出鳳梨、釋迦、石斑魚及午仔魚這4個農漁品項，預期上半年外銷受到影響可能最大，其中正值產季的釋迦，銷往中國大陸占比高達97%，現仍有4千噸待銷，因此成為加強促銷重點，其中輔導方案中最重要的一環就是與國內電商通路合作。

農委會主委陳吉仲表示，當民眾為了防疫而減少到傳統市場、超市購買農產品時，建議可以改到電視購物或電商等通路採買，除了可以買到有機、產銷履歷及CAS標章等具溯源國產農漁畜產品，安心有保證之外，農委會也將擬定獎勵機制吸引消費者，盼全民能夠一起支持國內農產品，預計這樣的合作模式可讓6萬多農民受惠。

東森購物執行長彭鴻珷預告已計劃 2月13日在東森旗下電視購物 CH47 及 ETMall 東森購物網（https://www.etmall.com.tw/）等通路推出台東釋迦促銷活動，10台斤售價僅750元，彭鴻珷更表示，東森農場已建立了很好的SOP，只要農委會有支援需求，我們就會全力配合，東森購物也將扮演平台媒介角色，讓產地農民有好收入，同時讓消費者買到便宜農產品。

長期以來關心農民的東森購物，過去多次與農委會合作力挺在地小農，舉辦公益義賣號召會員一起發揮愛心幫助農民渡過難關，東森購物執行長彭鴻珷提到，在農糧署支持下，東森購物與各地小農合作，從新竹桶柑、雲林高麗菜、屏東金鑽鳳梨、高雄美濃北蕉等，每一檔都賣出好成績，尤其桶柑更是賣到農會紙箱供應不足，面對此次疫情，董事長王令麟下令率先響應，將不計成本幫助台灣農民銷售，以實際行動相助，全力配合政府的各項要求和活動，希望集團能盡一份心力共體時艱，同時拋磚引玉，其他企業也能一起加入。