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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

旅行業喊苦 林佳龍下令速助業者取回墊付款

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
武漢肺炎疫情擴大，交通部長林佳龍今（6）日下令交通部及觀光局，趕在本周內完成程序，協助業者取回暫停陸客來台與暫停出團赴中旅遊的墊付款，並要求在2月底前完成。　圖／觀光局提供

武漢肺炎疫情持續延燒，對觀光、旅行產業的衝擊擴大，觀光旅行業者連日喊苦，自小年夜起即與觀光界意見領袖研商對策的交通部長林佳龍，年後除了與業界代表開會座談，交通部更證實，林佳龍今（6）日已下令交通部及觀光局，趕在本周內完成程序，協助業者取回暫停陸客來台與暫停出團赴中旅遊的墊付款，並要求在2月底前完成。

交通部官員透露，林佳龍日前指示，觀光旅行業者的紓困與振興方案，務以「紓困要減少已支出的損失、振興要提升將投資的效益」為原則，其中紓困方案更是在跟時間賽跑，業者每天都在失血，行政部門要發揮「救急」、「救命」的效率。

針對中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁訴求，請交通部協助優先拿回三大墊付款（大陸人士來台的簽證費退費問題、陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款、航空公司3至5月退訂金），林佳龍已下令，要求交通部及觀光局，本周內完成行政程序，並趕在2月底前協助業者完成取款。

交通部官員透露，針對上個月底回協調陸客提早離境、至2月底前均暫停出中國大陸團、暫停接陸客來台團等三項業者的損失，林佳龍也已下令優先辦理彌補措施，全力趕在本周內完成內部行政流程。

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