日勝生投資逾百億元 拿下高雄火車站站東都更案

日勝生旗下100%子公司泰誠營造去年12月中拿下台鐵主辦的「高雄火車站站東舊宿舍都更案」最優申請人，雙方在今日完成簽約；台鐵表示，該案位於高雄市中心精華地帶，鄰近台鐵高雄車站、民族通勤站以及高雄中學，且面積約達8,378坪，若未來規劃營運得宜，將是區域南北軸線翻轉再生的契機。

林榮顯指出，該案基地面積大且方正，又屬於71期重劃區之特商區，對於該案集團已規劃包含觀光旅館、商場、辦公大樓及住宅大樓等超過10棟以上銀級綠建築與銅級智慧住宅建物，總計投資開發金額超過100億元。

林榮顯表示，日勝生在台北轉運站「京站」做出實績後，希望把成功經驗複製到高雄，不僅成為當地新地標，更希望做到讓高雄舊城區機能轉型。

「高雄火車站站東舊宿舍都更案」今年將完成規劃設計，預計明年進行兩年的公開審議作業，整體開發時程約六年，完工後將成為高雄舊城區的新地標。