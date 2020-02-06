燦坤新春購物節開跑 空氣清淨機直降62折

響應居家防疫作業並為接下來的開學季預備，燦坤自2月6~17日推出首波「新春購物節」檔期活動，針對多款開學季熱銷商品提供獨家優惠；更特別規劃冷氣及洗衣機的保潔優惠，最高現省四千；購買指定冰箱/洗衣機滿額再送獨家好禮。

近期受到寒流及肺炎疫情影響，許多民眾選擇窩在家中渡過，對室內空氣品質更加要求，使空氣清淨機及電暖器的需求大幅增加，燦坤同步精選優質商品祭出最多好康。

燦坤商品部總經理李經緯表示，針對近期防疫熱銷商品及開學季商品推出多重好康，預估2月中開跑的開學季將可帶動筆電及桌機的銷售業績成長二成。目前市場主流筆電多以2至3萬元的15吋 intel core i5為主，其中輕薄筆電約佔50%。

尤其是重量在1.5kg以下並具有翻轉、觸控功能及配備SSD硬碟的商品，都較受消費者青睞。此外，強調行動化的裝置如耳機、平板、手機等也是開學季的熱銷商品，包含iPhone 11及Airpods 2nd都享有活動優惠價，AirPods Pro則現貨供應搶購中！

而最受矚目的新機為剛開賣的Samsung Note10 Lite，具備6.7吋劇院級螢幕及超強3鏡頭，燦坤再獨家贈送市價990元原廠行動電源，挑戰市場最優惠。

燦坤指出，近期因寒流及疫情影響，帶動了暖氣和空氣清淨機商品銷售成長近二成，潮濕多雨的天氣也使除濕機詢問度大增。

獨家銷售的北方14吋高腳碳素電暖器現省700元，活動價只要1,780元；熱銷第一的嘉儀HELLER 12片電子式葉片電暖器原價10,100元，活動價只要8,080元，再送市價860元雙層玻璃杯。

Panasonic 10L 清淨除濕機活動價12,800元，加贈市價1,100元LED體重計。注重空氣品質的消費者則推薦Honeywell 5-10坪智慧淨化抗敏空氣清淨機，直降62折，萬元有找。

LG PuriCare 空氣清淨機活動價19,900元，登錄再送市價7,260元義式舒活釋壓枕+原廠專用濾網，即日起至2月17日止於燦坤購買空調/電視/冰箱/洗衣機/吸塵器等商品，即可用15,900元優惠價加購此款空氣清淨機。