武漢肺炎防疫 中華車推線上體驗及專人到府

針對防疫期間想要賞車但不想出入公共場合的消費者，中華三菱推出了賞車暖心服務，利用線上體驗及專人到府讓展車訊息不漏接。

1. 線上360度賞車服務，透過車型官網可充分欣賞車輛的細節，快速掌握想要的車款

2. 試乘車到府服務，通過網路或電話預約，即可進行指定車款試駕試乘，專人隨車講解，並於試乘前後進行重點消毒，以確保來賓的健康。

今年是汽車汰舊換新補助最後一年，中華三菱祭出新年度購車優惠，本月起至23日止，消費者至全台中華三菱展示中心賞車或預約試乘車到府服務 COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER與ECLIPSE CROSS，就送PC home限量折扣碼100元，全台數量2,000份。

此外中華三菱服務廠提供eMOVING代步車 為每一位中華三菱車主的健康把關。為響應政府推動綠能運具政策同時防範疫情擴散，中華三菱全國首創，為維修之車主提供四輪代步車之外，再提供機動性更強的eMOVING電動機車作為代步，讓車主在愛車保養之餘，可以將eMOVING電動機車騎回家，減少在公共場合等待的時間，為每一位中華三菱車主的健康把關。