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武漢肺炎疫情衝擊航空業 交部研擬減收機場各項服務費

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
武漢肺炎疫情持續擴大，航空業營運受到重創，交通部近日也開始著手研擬給予國籍航空公司減收機場各項服務費用，以降低疫情對航空業造成的衝擊。 圖／華航提供

武漢肺炎疫情持續擴大，旅客擔心恐被感染，不敢搭機，紛紛退票或更改行程到下半年出發，航空業營運受到重創，交通部除之前研究給予觀光業紓困外，近日也開始著手研擬給予國籍航空公司減收機場各項服務費用，以降低疫情對航空業造成的衝擊。

據指出，因疫情升溫，到2月底前中港澳航線共取消了1,255班，今（6）日台灣虎航再宣布到3月底前，停飛澳門航線，顯示航空業營運受到疫情的衝擊不斷擴大，由於現在無法預期疫情會延燒到什麼時候，為降低航空業損失，交通部認為補助、紓困的對象不應排除航空業。

交通部官員表示，航空公司的飛機沒有飛，除了沒有燃油費用外，其他費用還是要付，如融資本金和利息（租機則是租金）、機場停靠費、機場櫃檯租金、所有人事費用等，而飛機起飛還有起降費、空橋停靠使用費等，一天的開銷相當大，受傷程度不亞於觀光相關產業。

官員表示，17年前的SARS疫情爆發時，民航局曾依據各航空公司損失的情況，實施機場各項服務費用不同比例的減收措施，這次也會比照辦理，不過，桃園國際機場屬於桃機公司管理，班機也最多，若減收各項機場服務費用，將會造成桃機公司營收減少，直接影響到員工的績效獎金，以及桃機本身各項管銷費用的來源，因此，桃機可能要另案處理。

據了解，交通部認為減免或補助航空業、觀光業的措施，比照SARS由立法院訂定特別條例或暫行條例較為可行，交通部已將想法提報行政院，行政院尚在思考中。

至於對觀光業的紓困，旅宿、遊覽車業者提出的減免稅賦部分，現正由行政院通盤考量中，交通部決定先處理其權責內可以做的部分，包括給予陸客團來台後提早離境、旅行社配合政策禁止陸客團來台，以及國內旅行社禁止出團赴大陸的損失，預估一周內可研擬出補助的方式。

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