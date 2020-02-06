武漢肺炎疫情衝擊航空業 交部研擬減收機場各項服務費

武漢肺炎疫情持續擴大，旅客擔心恐被感染，不敢搭機，紛紛退票或更改行程到下半年出發，航空業營運受到重創，交通部除之前研究給予觀光業紓困外，近日也開始著手研擬給予國籍航空公司減收機場各項服務費用，以降低疫情對航空業造成的衝擊。

據指出，因疫情升溫，到2月底前中港澳航線共取消了1,255班，今（6）日台灣虎航再宣布到3月底前，停飛澳門航線，顯示航空業營運受到疫情的衝擊不斷擴大，由於現在無法預期疫情會延燒到什麼時候，為降低航空業損失，交通部認為補助、紓困的對象不應排除航空業。

交通部官員表示，航空公司的飛機沒有飛，除了沒有燃油費用外，其他費用還是要付，如融資本金和利息（租機則是租金）、機場停靠費、機場櫃檯租金、所有人事費用等，而飛機起飛還有起降費、空橋停靠使用費等，一天的開銷相當大，受傷程度不亞於觀光相關產業。

官員表示，17年前的SARS疫情爆發時，民航局曾依據各航空公司損失的情況，實施機場各項服務費用不同比例的減收措施，這次也會比照辦理，不過，桃園國際機場屬於桃機公司管理，班機也最多，若減收各項機場服務費用，將會造成桃機公司營收減少，直接影響到員工的績效獎金，以及桃機本身各項管銷費用的來源，因此，桃機可能要另案處理。

據了解，交通部認為減免或補助航空業、觀光業的措施，比照SARS由立法院訂定特別條例或暫行條例較為可行，交通部已將想法提報行政院，行政院尚在思考中。

至於對觀光業的紓困，旅宿、遊覽車業者提出的減免稅賦部分，現正由行政院通盤考量中，交通部決定先處理其權責內可以做的部分，包括給予陸客團來台後提早離境、旅行社配合政策禁止陸客團來台，以及國內旅行社禁止出團赴大陸的損失，預估一周內可研擬出補助的方式。