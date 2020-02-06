敏成增產醫療用口罩濾材 口罩濾材訂單已排到5月

因應爆發新型冠狀病毒疫情，台灣口罩需求大增，敏成（4431）表示，配合政府防疫，自1月30日開工增產熔噴技術不織布，即醫療用口罩濾材，全力支援防疫所需。敏成董事長古思明表示，鑑於春節假期中疫情持續擴大，在開工當日即產能全開加緊趕工，現有口罩濾材訂單已排程到5月份。

敏成是成立近30年的熔噴不織布廠商，具熔噴技術與穩定性高製程經驗，目前歐、美及台灣的一線醫材大廠皆是敏成的客戶，現有口罩濾材訂單已排程到第2季。此外，敏成表示，於過濾材料研發不斷提升，已完成可以吸附並殺死細菌的濾材，俟原料量產到位即可依市場需求提供適當等級的濾材。

敏成表示，近年來社會大眾對於預防空汙、過敏、流感以及易傳染的病毒日漸重視，因衛生因素使口罩成為日常必需品。在本次新型冠狀病毒爆發後，民眾對高階醫療型口罩會更加重視及依賴，目前傾全力生產，協助政府布署防疫任務，亦期待新型冠狀病毒疫情能早日控制。