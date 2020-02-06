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台泥開第一槍 大陸多數工廠停工延至2月16日

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
台泥董事長張安平。 圖／聯合報系資料照片

武漢肺炎疫情持續延燒，台泥（1101）今（6）日開第一槍，宣布大陸多數工廠停工時間延後至2月16日，比起各地政府規定的復工時間2月10日或13日更晚，公司今年營運恐難逃衝擊。

武漢肺炎爆發，為了避免疫情蔓延，大陸各地政府先前紛紛宣布延後春節復工時間，其中重災區湖北武漢延到2月13日，其他像是北京、上海、浙江、廣東等一級省份或城市則是延後到2月10日。不過由於目前為止疫情仍未見明顯緩和，市場一直高度關注能不能如期復工？

台泥今天則是開出第一槍，主動宣布大陸部分工廠停工時間延後到2月16日，並預警今年損益可能有些影響。

台泥主管表示，台泥是主動延後復工時間，並不是當地政府規定。主要考量疫情還是滿嚴重，基於員工旳生命安全與健康，決定延遲復工時間。

其次，因為現在大陸所有工地多半處於停工狀態，就算如規定於2月10日或13日復工，工人到位至少也要一個禮拜時間，尤其現在很多外地員工進城都要先隔離觀察。

他表示，現在復不復工其實是一樣的，工地沒開工，市場沒啟動，台泥現在生產水泥一樣賣不出去。

台泥在大陸的生產基地遍布廣東、廣西、貴州、雲南、江蘇、四川、湖南等地，除了貴州安順廠和廣西貴港廠等，因為有配合當地政府協同處理生活垃圾，水泥窯有持續運轉，其他大部分廠區停工時間都延後到2月16日。台泥也會持續密切關注當地武漢肺炎疫情及員工健康狀況，並採取相關措施杜絕疫情影響。

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