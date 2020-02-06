東森寵物雲2020開春 衝上業界第一品牌

東森國際（2614）旗下在東森寵物雲的專業獲得大家的信任下， 2020年開春首月開出紅盤，單月營收創新高，東森寵物雲董事長兼總經理陳安祥表示，東森寵物雲商店繼去年年底宣布擁有91家門市（含奧斯卡連鎖寵物體系），成為全台寵物門市規模第一。

2020年首月即開紅盤，根據東森寵物雲商店自結損益報告顯示，在經過大幅擴張、整合之後，自2018年成立迄今短短14個月的時間，實現單月獲利，2020年元月營收破1.6億，較上月成長達14%，較去年同期成長超過700％，其中，91家門市中有超過10家的門市業績也創下近年營收新高。