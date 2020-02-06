東森寵物雲2020開春 衝上業界第一品牌
東森國際（2614）旗下在東森寵物雲的專業獲得大家的信任下， 2020年開春首月開出紅盤，單月營收創新高，東森寵物雲董事長兼總經理陳安祥表示，東森寵物雲商店繼去年年底宣布擁有91家門市（含奧斯卡連鎖寵物體系），成為全台寵物門市規模第一。
2020年首月即開紅盤，根據東森寵物雲商店自結損益報告顯示，在經過大幅擴張、整合之後，自2018年成立迄今短短14個月的時間，實現單月獲利，2020年元月營收破1.6億，較上月成長達14%，較去年同期成長超過700％，其中，91家門市中有超過10家的門市業績也創下近年營收新高。
陳安祥表示，2020年元月適逢農曆春節，許多飼主趁著年節為毛小孩購買食品、用品、美容，導致寵物業績搶搶滾，其中，小年夜單日營收甚至是日平均值2倍以上；其次，東森寵物雲商店不斷以親切友善、專業認真的心情和態度服務消費者，也是短期內贏得飼主信任的主要原因，像是肺炎期間加強店內清潔、開設寵物除菌專區販售寵物除臭消毒等商品、寵物雲商店舉辦近百場的寵物健檢、敦親睦鄰的小小店長和寵物講座，都是讓東森寵物雲商店迅速在寵物業界闖出名號，贏得消費者心的最大因素。
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