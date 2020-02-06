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日勝生拿下台鐵高雄都更案 開發效益估破百億元

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導
台鐵今日與日勝生集團 「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案簽約。交通部台鐵管理局局長張政源（左）、日勝生子公司泰誠發展營造董事長陳慶祥（右）代表簽約。 記者戴慧瑀／攝影

日勝生（2547）拿下「高雄火車站站東舊宿舍區」都市更新案，今（6）日與台鐵簽約，預計投入百億元興建商場及全齡住宅社區。按照規劃，全案接下來將送審完成都更及權利變換計畫，暫定明年下半年完成規劃設計，施工時間在三年內完成，全部約需六年時間，未來開發效益預估超過百億元。

「高雄火車站站東舊宿舍區」都市更新案，是面積約 2.7744 公頃 （約 8,392.56 坪），屬第二種特定商業區，為交通部鐵路管理局及高雄市政府工務局的公有土地，建蔽率 50%，容積率300%，北側緊鄰地下化綠道及 71 期重劃區。

今日簽約典禮上，交通部台灣鐵路管理局局長張政源表示，這是台鐵第二個都更案，也是目前唯一個南部都更案，將借力日勝生過去台北轉運站BOT案及京站商圈的經驗。台鐵在高雄還有很多土地有待活化，未來不排除還有更多大型開發計畫。

日勝生集團執行長林榮顯表示，全案將來計劃在大高雄區域建立起銀髮綠建築社區與新京站商圈。以高雄火車站及民族車站聯結成核心新商圈，增加在地就業機會與產業商機。

不過，武漢肺炎疫情升溫，是否會衝擊房市？林榮顯坦言，短期房地產景氣勢必會有衝擊，但是長期來看，該案地段好，緊鄰台鐵高雄車站，將對房價提供支撐力道。

就目前規劃來看，目前暫定台鐵局49%、日勝生51%；住宅總戶數規劃1,500戶，坪數落在17~50坪間。但台鐵及日勝生強調，最後分配比例和整體規劃還有待高雄市政府都更送審完成後才能確定。

台鐵 日勝生 都更
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