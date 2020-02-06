中鋼中能與MVOW簽約 拚900MW零組件國產化

中鋼（2002）與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同投資的中能發電今（6）日宣布，日前與台灣菱重維特斯離岸風電（MHI Vestas Offshore Wind，MVOW）完成簽署風力機優先供應商正式合約（Preferred Supplier Agreement，PSA）。雙方合作將具體展現在2023年、2024年併網的彰芳、西島及中能風場。

中鋼表示，中能與MVOW將以區塊整合、聯合開發方式，以中能風場300MW，還有CIP彰芳及西島兩座風場600MW，總計裝置容量900MW，將近100座風力機的批量需求。雙方共同與MVOW合作及配合政府風電產業在地化政策，實現風力機零組件在台製造目標。

在MVOW承諾將在台灣設廠，設置風力機機艙組裝線，未來預計可帶動包括葉片、塔筒、扣件、輪轂、機艙罩、變壓器、鼻錐等各項經濟部設定風力機零組件國產項目的量產能力。

中鋼還說，中能風場計畫是台灣唯一由歐商與台商成功共同開發的計劃。中能順利完成風力機優先供應商正式合約的簽署，並成功通過國產化審查，意味著中能與CIP所共同執行的聯合採購策略已發揮功效。

另一方面也促動MVOW迅速與國內Wind-Team風電零組件產業聯盟廠商簽訂商業採購合約，協助國內廠商進入產線建置與零組件製造階段。

中鋼指出，連同水下基礎、風機安裝與水下基礎安裝之海事工程、陸上電力設施等產業關聯執行方案，中能共計要推動27項的在地化項目，要達成的在地化程度，可說是全球最高規格。不僅有助台灣建立風電產業能量、創造綠能商機及提升就業機會，新興的本土產業鏈，更可對傳統產業的轉型發展產生關鍵性的催化作用。