台塑集團中國廠區正常運作 全面拉高防疫標準

中國已全淪為武漢肺炎疫區，寧波也傳出採取封閉管理，台塑集團中國各廠區春節期間均未停工，因此也不受延後開工影響，更沒有打算自寧波撤離人員返台，一切依當地政府規範正常運作；然而台塑集團提高防疫管理，考量到員工安全，國內、外出差一律禁止，確有必要者應呈公司董事長核准。

台塑集團是國內最大集團之一，全面拉高防疫標準，全球包括中國廠區在內的全球各廠區則正常營運，中國當地返台過年的台籍幹部第一波休假結假結束已經在1月底前陸續返回工作崗位；還有其餘的主管也會依相關休假時間陸續返回工作崗位。

台塑、台化及南亞在寧波廠春節期間均未停工，也因此不受延後開工影響，對於寧波市跟進小區型封閉式管理，台塑集團已經做好準備，生產營運並未受影響，但各廠區的會強化防疫管理。

考量到疫情影響不斷在漫延，台塑集團也全面拉高防護標準，內部已經宣布三大措施，首先目前派駐大陸人員安排返台休假一律暫緩，派駐大陸人員在台休假結束後，陸續返回駐地者照原定行程。

其次，全球國內、外出差一律禁止，如有參展，重要會議已經確認未取消必要前往者，呈公文由董事長核准，至於海外廠區呈當地最高主管；也公布相關的強制隔離假及防疫假適用，強制隔離假全薪，申請防疫假給半薪：自我健康觀察註記，應配戴外科口罩正常上班，並於申請「自我健康觀察註記」納入電腦管制追蹤。