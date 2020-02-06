環狀線通車帶動線上看屋增兩成 最愛這三區
今年春節碰到武漢肺炎疫情爆發，加上氣候濕冷，影響民眾出門意願，不少消費者選擇線上看屋，信義房屋表示，今年春節連假信義房屋官網線上看屋人數較去年同期增加二成，實際有購售屋需求的比例也增加約一成六。
進一步統計網友熱蒐區域發現，全台前三名行政區依序為板橋區、中和區及新莊區。
信義房屋統計2020年1月23日~2月2日（小年夜至年初九）線上看屋數據，相較於去年農曆春節同期，每日透過官網或是手機App線上看屋的訪客增加二成，不光是物件蒐尋，實際有購售屋需求的比例也增加約一成六。
信義房屋數位流程發展部執行經理張雅翕表示，天氣冷、疫情爆發，民眾多選擇在家看電視、滑手機，投入更多時間瀏覽物件。
年節期間在家鍵盤看屋的民眾，主要以搜尋板橋區、中和區及新莊區的物件最多。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，網友熱蒐這幾區的主因，絕大多數受惠環狀線通車的加持。
曾敬德表示，新北環狀線第一階段開通後橫跨新店、中和、板橋及新莊，全線都在新北市境內，且人口密度高、市場規模大，平均房價也低於台北市，除了新北市通勤的民眾不用再繞到台北市轉乘其他線，很多在台北工作的人，也會選擇用時間換取較能負擔的房價及居住空間的地區。
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