過年商機發威 松果購物1月營收創高

興櫃電商松果購物（6740）受惠農曆春節檔期挹注，伴手禮、年菜年貨等品類買氣旺，加上年前除舊佈新需求推升生活家電、收納整理類銷量有感提升，加上「宅經濟」拉抬業績，今（6）日公布1月營收2,845萬，年成長達26.24%；1月交易額（GMV）達1.87億元；雙雙再創歷年同期新高紀錄。

松果總經理吳佩雯表示，去年1月同期為年節採買高峰，今年受到春節連假工作天僅一半影響之下，松果購物業績表現仍達雙位數躍進，顯見其有效掌握消費需求且成長動能穩健；綜觀今年目前大環境市場狀況，將有望對網購帶來正向挹注。

吳佩雯也表示，隨著全球武漢肺炎疫情警備升溫，間接推動消費行為大幅轉移現象顯著，消費剛需品更加講求即時性、便利性及安全性，消費信心回歸到本土電商服務及商品上，推估今年上半年整體台灣網購市場將出現短線需求支撐、長線推升消費行為改變，為網購業績帶來進補，松果購物亦將搭載市場，持續樂觀看待2020年表現。

除了防疫商品湧現採購潮，松果同時觀察到民生用品、宅玩樂商品買氣湧現。

松果表示，任天堂Switch健身環大冒險成為夯物，近一個月銷量成長1.5倍，任天堂Switch Lite月銷量更飆漲4.6倍，據觀察，這波宅商機在政府公布延後開學後，相關孩童居家玩具商品也都連帶成長。

展望2月，松果表示，將積極掌握防疫相關商品需求，同時瞄準民生採購及宅商機高峰，以推出「防疫專區」、「松果超市」及「解憂電玩城」等活動促購應戰，為買氣續添動能。