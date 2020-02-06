台南晶英推「求婚告白桌」 成功就送喜房升等

2020年有「愛妳愛你」的諧音，在農民曆上又正值雙春兼閏月，是個超級甜密的結婚大好年。台南晶英酒店ROBIN'S牛排館目前特別安排「求婚必勝寶座」，搭配頂級雙人套餐、精選美國莊園紅酒以及真愛永恆花束，一口答應價9,999元，幫您和另一伴攜手邁向下個幸福旅程！

南晶英酒店表示，ROBIN'S牛排館以碳烤頂級牛肉、時令海鮮以及無限量供應豐盛鮮美的沙拉吧與法式甜點吧，屢屢榮登府城情侶約會首選，每逢特殊節日，餐廳都會接獲準新郎籌備求婚驚喜的要求，希望藉由現場人員協助，在用餐期間單膝下跪、向心愛的人許下約定終身的誓言。

其中，最受矚目的莫過於三個靠窗的「必勝寶座」，府城特色紅磚瓦牆砌成半弧形的小包廂，典雅浪漫的用餐環境加上美酒微醺宜人，開幕五年來也累積超過50對佳偶，下周即將迎來2月14日西洋情人節，首波求婚潮將敲響幸福的鐘聲，美食、美酒與浪漫花束。

凡選定ROBIN'S牛排館「愛妳久久」求婚方案且甜蜜成功的情侶，台南晶英酒店更將提供「一站式」服務，舉凡婚宴、紀念日到孩子週歲的慶祝活動，都將獻上最實用的祝福，若選擇在飯店二樓挑高六米無樑柱的宴會廳舉行婚禮，專案中可享喜房升等，再加贈餐前雞尾酒特調、每年回到ROBIN'S慶祝紀念日，再獻上精緻蛋糕來共度專屬節日、若是趁勝追擊、喜獲麟兒，飯店也將免費為寶寶舉辦抓週儀式。