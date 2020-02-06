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武漢肺炎衝擊 飯店春酒「被取消」改推外帶外送挽業績

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
天成飯店集團也考量民眾因武漢肺炎減少外出用餐需求，結合旗下三館：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館，自即日起至4月30日推出「外送饗宴」，甚至也可點烤鴨回家吃。 圖／天成飯店集團提供

武漢肺炎疫情持續擴大蔓延，飯店業成重災區，多家飯店表示，近來接到最多是春酒取消或延期的通知，也讓今年罕見出現春酒得等到5、6月才辦的情形。不過，各飯店也多有因應之道，陸續推出「外帶及外送方案」，不僅搭配計程車專屬外送，還再提供外送補貼車資優惠，採多元策略，以求能儘量減緩武漢肺炎疫情所帶來的衝擊，預估可挽留一至二成業績。

原本要熱鬧舉辦30周年慶記者會的台北晶華酒店，臨時喊卡。所幸目前館內各餐廳的業績影響還不算大，幾個旗下人氣餐廳像Robins 牛排屋、鐵板燒、以及晶華軒這一陣子都是客滿，以自助餐聞名，有「天下第一廳」美名的栢麗廳，也仍有將近九成的來客數。

台北晶華酒店也證實，目前宴會廳因春酒取消而損失的營業額已達百萬元，其餘未取消的廠商則是往後順延春酒日期。

台北凱撒飯店針對因疫情而取消春酒的公司行號，則推薦他們轉而購買優惠餐飲抵用券贈送員工，讓員工可以自行各自在餐廳消費或是購買外帶餐點，希望能將取消春酒的顧客留住。

台北君悅也表示，近來確實陸續接到餐廳訂位臨時取消，不過仍持續有新的訂位電話與臨時前往餐廳的散客，目前自助餐訂位狀況還算穩定。

且為保持最高警惕，台北君悅指出，員工若有身體不適，出現疑似發燒、咳嗽等可疑症狀，則一律給予病假要求回家休養。台北晶華則要求員工體溫若超過38度者需強制休假。

同時，針對民眾防疫不想外出，各飯店也陸續推出「外帶及外送方案」因應，搶攻宅經濟。六福旅遊集團包含台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理、敘日全日餐廳，還有六福客棧金鳳廳、福園廳，皆推出單點料理的外帶及外送菜單，還另外特別規劃2~6人分享餐，且因應民眾不方便前往餐廳付款取貨，則可透過信用卡支付餐費，再由配合的計程車送至指定地點（運送費按跳表計算），並且再提供外送補貼車資優惠，單筆消費滿2,000元，直接折抵200元。

天成飯店集團也考量民眾因武漢肺炎減少外出用餐需求，結合旗下三館：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館，自即日起至4月30日推出「外送饗宴」，甚至也可點烤鴨回家吃。

瓏山林集團旗下瓏山林台北中和飯店及瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店兩館飯店因應這次的武漢疫情，更推出所有餐點皆能外帶方案，就連情人節雙人套餐也都可以外帶。

台北喜來登也自即日起推出「外帶分享餐」每組1,200元（適用四位），首次訂餐享8折優惠，同時也提供外送到府服務。

台北喜來登也自即日起推出「外帶分享餐」每組1,200元（適用四位），首次訂餐享8折優惠，同時也提供外送到府服務。 圖／台北喜來登提供
原本要熱鬧舉辦30周年慶記者會的台北晶華酒店，臨時喊卡。所幸目前館內各餐廳的業績影響還不算大，近日的栢麗廳仍大排長龍。 圖／台北晶華提供
粵亮廣式料理推出外帶及外送服務，包含單點料理、二人合菜、四人合菜等多樣選擇。 圖／六福旅遊集團提供

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