疫情蔓延 市場估最少影響華航、長榮航2月營收10億元

國泰航空開第一槍鼓勵員工四個月內休三周無薪假，市場專家分析，市場已經知道華航、長榮航受創影響，華航去年營收為1,683億元，華航兩岸航線占營收比重約15%，香港線7%，推估2月營收推估約15億元；至於長榮航去年總營收為1,812億元，長榮航大陸港澳線占營收比約15%，推估2月營收衝擊最少減了10億元，至於3月的影響，業界認為還要持續觀察疫情影響概況。

華航、長榮航空表示，目前內部還沒有這樣的規畫，未來會依疫情影響航班情況來進行討論；華航則考量到訓練等相關需求及人員安全，新進空服人員報到訓練先暫緩。法人估，以目前情況來推估，單月營收最少達10多億元，長期影響還要持續觀察疫情變化對於地區，觀光旅遊的衝擊，才能進一步評估營收衝擊。

由於武漢肺炎疫情仍持續延燒，兩岸已經禁止中國旅客來台，港澳也已經升級為黃色警戒，華航集團及長榮航配合政府防疫單位依疫情變化持續升級防疫措施外。根據消息指出，國泰航空已經表示，計畫在短期內減少全球運量30%，鼓勵員工四個月內休三周無薪假。

長榮航空表示，對於國泰航空鼓勵員工放無薪假，目前內部還沒有這樣的規畫，未來會依疫情影響航班情況來進行討論，航班也會依市場需求進行調整；至於兩岸、港澳航班調整，長榮航截至目前為止，兩岸航班已取消達300班，未來會依市場情況來調整。

華航表示，武漢肺炎重擊航空業，考量到訓練等相關需求及人員安全，新進空服人員報到訓練先暫緩，對於放無薪假及人員人力調整，目前暫時沒有規畫，未來會持續觀察疫情影響航班情況來進行討論。

另外，華航成立「新型冠狀病毒資訊服務專區」，助旅客查詢最新航班，華航、華信將持續以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，及時因應疫情發展調整機上服務。