製鞋業憂 復工再延恐斷料

面對武漢肺炎疫情持續升高，製鞋三雄寶成、豐泰及鈺齊，由於生產基地分散，且大陸產能占比持續降低，各家廠商初步評估，目前並未對公司的財務及業務造成重大影響。

寶成不諱言，武漢肺炎疫情將造成大陸地區部分生產營運受到影響，但集團在越南、印尼、柬埔寨、孟加拉及緬甸等地都有生產基地，必要時可進行產能彈性調配。

鈺齊福建廠、湖北廠分別預訂在2月10日、2月14日開工。鈺齊說，由於製鞋的產業特性，不少原物料廠都是在元宵節後才上班，因此工廠延後一、二周開工，影響並不大，公司較擔心的是，如果復工時程一延再延，就會有斷料的可能。

據了解，製鞋廠的塑膠、膠水等通用材料，一般備料都在二個月左右，而皮革等客製化原物料，則是視訂單來備料。至於員工的返工率，也要到元宵節過後才會比較明朗。

台灣製鞋產業近幾年已陸續移轉至東南亞，不過中國大陸整體產能占比仍在10%以上，寶成在大陸產能占比約13%，豐泰為11%，鈺齊約30%。法人估，受到大陸官方要求企業延後開工的衝擊，2月營收將會受到些微影響。

至於鞋材供應商百和集團約有34%產能在大陸，受延後開工衝擊，2月營收也會略受影響；不過，百和興業新的口罩產線目前訂單滿載，隨著新產線陸續開出，百和集團也將受惠。