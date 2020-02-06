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寶成大陸門市 傳5,000家停業

2020-02-06 00:10經濟日報 記者宋健生╱台中報導

武漢肺炎疫情升高，運動品牌Nike已關閉在中國大陸半數直營門市。市場傳出，製鞋大廠寶成集團位於大陸的直營及加盟門市，也有近半數暫停營業，法人評估，這對寶成今年在大陸的通路業務，勢必造成衝擊。

市場傳出，受武漢肺炎疫情影響，寶成集團位於大陸的直營及加盟門市，有近半數暫停營業...
市場傳出，受武漢肺炎疫情影響，寶成集團位於大陸的直營及加盟門市，有近半數暫停營業。圖為寶成旗下「YY SPORTS勝道體育」大陸通路連鎖店。 寶成╱提供
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寶成集團在大陸的通路業務，主要由寶勝主導，寶勝的通路品牌勝道是大陸運動通路品牌龍頭， 若超過一半暫停營業，將是台資企業受衝擊最大的零售企業。

面對疫情擴散，寶成昨（5）日表示，集團位於大陸地區各營業據點，將以所有員工的健康安全保障為前提，保持最大彈性調整因應，近期也將針對疫情較不嚴重的地區，加強網路電商行銷，以彌補停業所造成的業績損失。

據了解，目前寶勝在大陸的直營及加盟店數超過1萬家；而配合大陸當地政府規定，已有近半數、約5,000家暫停營業，預計最快2月10日才能陸續恢復營業。寶成昨天股價跌0.35元、收34.55元。

寶成去年集團合併營收3,131.76億元，年增6.7%，不但正式突破3,000億元大關，亦攀上歷史高峰。其中，寶勝去年營收為人民幣271.92億元（逾新台幣1,100億元），年增19.9%，顯示通路布局效益持續顯現。

寶勝2018年稅後純益人民幣5.42億元，依寶成對寶勝間接持股比例計算，寶勝貢獻寶成每股獲利約0.26元，約占寶成2018年每股純益3.63元的7.2%；以去年寶勝營運表現來看，預期獲利貢獻度將持續提升。

隨著大陸健康意識抬頭、運動生活潮流興起，寶成除了製鞋業務，近幾年也全力布局兩岸運動用品零售及品牌代理業務。

至於台灣通路部分，也將加速腳步推動，在新竹規劃的第一座「次世代」YYSPORT運動體驗館，已訂4月底啟用營運，這間旗艦店一樓規劃多品牌賣場，二樓為運動體驗中心，包括結合AI的慢跑、瑜伽、籃球等體驗設施。

寶成表示，運動體驗行銷將成為集團新通路營運的主軸，第一間旗艦店靠近竹科，可以吸納園區會員上門消費，一旦試營運成功，未來將在全台各主要都會區陸續開店，並複製到中國大陸。

寶勝為寶成透過裕元工業轉投資的孫公司，在港股掛牌，並於大陸布局運動通路。寶成二年前原本規劃推動寶勝私有化案，交易金額逾410億元，但因遭部分小股東反對而破局。據了解，寶成高層並未放棄推動寶勝私有化的最終目標，持續爭取小股東支持。

寶勝國際小檔案 圖／經濟日報提供
寶勝國際小檔案 圖／經濟日報提供
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