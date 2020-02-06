親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合

生技中心防疫 研發新藥

2020-02-06 00:26經濟日報 記者陳書璿／台北報導

防疫大作戰，除中研院日前宣示要組「產官學研抗疫大聯盟」，生技中心(DCB)公開表示，將運用已建置的檢測技術及抗體基因庫，啟動檢驗試劑及治療性藥品之開發，期待推出快篩診斷試劑及治療性疫苗與抗體藥物，以有效阻絶武漢肺炎蔓延。

生技中心執行長吳忠勳指出，將研發可辨識病毒及可辨識肺細胞的病毒受體，開發二種不同機轉之治療用抗體藥物。除此之外，針對近日國際對抗疫情採用的實驗性抗病毒小分子藥物，用以破壞病毒的RNA使其不再繁衍，藉由生技中心的化學合成技術，也同時評估與國內廠商合作研製此類抗病毒藥物的可行性，讓生技中心於抗體藥物與小分子藥物之研發實力，能在此次防疫大戰中做出貢獻。

吳忠勳表示，生技中心本來就有跟中研院簽約合作研發新藥，因此共同開發抗體藥物沒有問題。生技中心已研議啟動快篩診斷試劑與治療性藥品的研發，首先對可能受到病毒感染的病人進行快速且有效篩檢，讓在對抗疫情的第一線醫生透過篩檢，在第一時間將確診病人快速隔離。

生技中心研發快篩檢驗試劑採取兩種方式，第一種採用即時定量PCR(real-time PCR ; qPCR)快速檢測方式，藉由偵測患者是否有武漢肺炎病毒RNA，來檢出受到感染的個體；第二是採用免疫血清方法，檢測患者體內因感染病毒後產生的抗體，判斷受檢者有無受到病毒感染，透過快速有效的篩檢，達到第一層全面性防堵病毒入侵。

生技疫情

延伸閱讀

額溫槍是否限制出口 貿易局：還沒收到訊息

防疫堅守崗位 韓國瑜：向陳時中及所有防疫人員...

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵...

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

寶成大陸門市 傳5,000家停業

2020-02-06 00:10

怕出門 量販外送業績倍增

2020-02-05 23:27

國泰航放無薪假 影響台600人

2020-02-05 23:22

製鞋業憂 復工再延恐斷料

2020-02-06 00:10

華新麗華南京商城 暫停開工

2020-02-06 00:10

非常時期 外送市場短線商機

2020-02-05 23:27

陸港澳班次 逾4分之1取消

2020-02-05 23:22

大眾運輸工具乘客 少了

2020-02-05 23:22

熱門文章

航空業爆飛上海僅「小黃人數」 最慘時間還沒到

2020-02-05 10:43

口罩產能亮紅燈！本周每日產量已從400萬片降至320萬片

2020-02-05 12:36

千萬富翁是你嗎？11-12月發票開出13張特別獎

2020-02-05 10:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top