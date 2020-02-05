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台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

鑽石公主郵輪乘客進入用餐？台北國賓：經查證並無此事

2020-02-05 22:28經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

針對今（5）日有媒體報導指出，1月31日鑽石公主郵輪乘客進入台北國賓飯店用餐一事，台北國賓稍早發出正式新聞稿表示，經查證1月31日當天並無任何郵輪旅客進入台北國賓大飯店用餐一事。媒體未經查證報導造成顧客恐慌，已嚴重影響國賓飯店聲譽。

國賓飯店強調，已於第一時間即成立防疫小組，制定回報流程及防疫機制與措施，以最高規格進行防疫措施，保護進出飯店的海內外旅客及用餐的顧客，同時也保障所有第一線及後勤的所有同仁的健康安全。

國賓飯店指出，鑽石公主郵輪乘客進入國賓用餐事件，經由媒體報導後眾說紛紜造成飯店蒙受謠傳誤解，並嚴重損害飯店聲譽，因此特別提出澄清聲明。

國賓郵輪武漢肺炎

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