寬宏藝術2月22日演唱會喊卡 陳綺貞露面受阻

寬宏藝術（6596）今（5）日公告，因應武漢肺炎疫情，經與藝人經紀公司討論，取消2月22日舉辦的「2020我們’s Women」演唱會，取消演出公告也同步刊登於寬宏藝術的售票網站，寬宏藝術主管表示，損失票房約600萬元，對公司財務或業務尚無重大影響。

「2020我們’s Women」演唱會有六組藝人演出，包括陳綺貞、邵雨薇、曾沛慈、白目樂隊、有感覺、咖咖等；這也是陳綺貞爆出醜聞後的首場演出，不料因武漢肺炎疫情而取消。

寬宏藝術表示，目前第1季沒有小巨蛋相關演出，但仍要觀察疫情的發展。寬宏5日股價收62.4元，下跌0.4元。