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嘉儀推多款電暖商品 全系列電暖器、殺菌機出擊

2020-02-05 17:33經濟日報 記者張義宮／即時報導

專業家電代理商嘉儀企業，貼心提醒民眾應加強禦寒防護，身體暖和可促進身體循環，提高身體免疫力。尤其家中有長者及孩童，居家保暖與防護更不可輕忽，維持室內恆溫舒適，除了可降低病毒於環境中的活性外，亦可避免溫差過大促發心血管疾病。抵抗寒流，出門在外口罩與保暖衣物不離身，家中抗寒與殺菌設備更是不可或缺的好夥伴。

嘉儀表示，致力於發展最高品質與多元的電暖商品，提供齊備的商品選擇，消費者即使遇強勁寒流來襲，也能安心輕鬆抗寒。其中，德國原裝進口「HELLER葉片式電暖爐」及嘉儀獨有的即開即熱「電膜式電暖器」，可溫和且均勻調節整體室內溫度。也有適合單身貴族和小家庭的「陶瓷式電暖器」，不僅隨時送暖，機動性高又節能省電。

嘉儀指出，除了電暖商品，推出「葡萄牙Airfree空氣殺菌機」及「日本Seraphy遠紅外線照護機」、韓國「Wordin遠紅外線烤箱」亦為抗疫必備商品，為民眾增強居家防護同時促進身體血液循環，提供舒適安心的居家享受。

嘉儀強調，抗寒保暖要做足，因應空間大小與暖房效果 嘉儀滿足各式暖房需求。冬天必備的電暖器除了可驅走寒氣，提高身體免疫力，亦有研究顯示提升室內溫度可降低病毒的活動力與生存時間，降低患病機率。嘉儀針對各式消費者喜好與保暖需求，因應不同使用空間大小與暖房效果，提供彈性多元的選擇，為消費者強化居家防護，打造舒適暖意。

保暖寒流

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